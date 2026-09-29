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Jungkook de BTS y su nueva donación de más de US$700.000 para financiar tratamientos médicos de niños de bajos recursos en Corea del Sur

Los fans de BTS también participan en iniciativas benéficas, como la recaudación de fondos para cirugías, mostrando el impacto positivo de la comunidad.

Jungkook, vocalista de BTS, donó 1.000 millones de wones al Hospital Infantil de la Universidad Nacional de Seúl para apoyar a familias con dificultades económicas en tratamientos pediátricos.
Jungkook, vocalista de BTS, donó 1.000 millones de wones al Hospital Infantil de la Universidad Nacional de Seúl para apoyar a familias con dificultades económicas en tratamientos pediátricos. | Composición LR/AFP/Mapcarta
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Jungkook, vocalista de BTS y quien visitará Perú la próxima semana como parte de su gira mundial 'Arirang', donó fondos al Hospital Infantil de la Universidad Nacional de Seúl para cubrir los gastos de familias con dificultades financieras durante los tratamientos de sus hijos. Esta iniciativa benéfica, registrada inicialmente por la agencia Yonhap en 2023, busca aliviar la carga económica que representan las enfermedades pediátricas graves en Corea del Sur.

El compromiso social del cantante resurgió en septiembre de 2026 tras los reportes de Allkpop e International Business Times sobre un nuevo aporte financiero a la institución. Según estos medios, el respaldo económico fortalece tanto la asistencia médica directa de los menores como el proyecto de atención integral del establecimiento de salud.

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La nueva donación de Jungkook al hospital infantil que conmocionó a los fans

La contribución reportada en septiembre de 2026 asciende a 1.000 millones de wones (cifra cercana a los US$750.000, según mediciones de Allkpop e International Business Times). Aunque los medios convergen en el monto fijado en divisa surcoreana, ninguna fuente precisa la fecha exacta del depósito bancario. Con ese segundo desembolso, el acumulado otorgado a la institución médica alcanza los 2.000 millones de wones.

El capital financia la cobertura de tratamientos para menores provenientes de familias con bajos ingresos económicos y respalda el Centro de Atención Integral del establecimiento. Esa división especializada sostiene tanto a los pequeños pacientes como a sus parientes cercanos, de acuerdo con Soompi. Hasta el momento, las noticias disponibles carecen de un balance cuantitativo sobre los beneficiarios directos de la suma entregada.

Jungkook de BTS realizó su primera donación de 1.000 millones de wones al Hospital Infantil de la Universidad Nacional de Seúl antes de su servicio militar, en 2023. Foto: AFP

Jungkook de BTS realizó su primera donación de 1.000 millones de wones al Hospital Infantil de la Universidad Nacional de Seúl antes de su servicio militar, en 2023. Foto: AFP

El antecedente solidario del integrante de BTS data del 14 de abril de 2023, acción anunciada por el propio recinto de salud cuatro días más tarde. Durante aquel evento, Yonhap citó las palabras del vocalista: "Espero que ayude a los niños enfermos y que puedan sonreír con salud".

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Las principales causas benéficas que apoyó Jungkook de BTS junto a sus fans

Jungkook destinó 1.000 millones de wones mediante la entidad Hope Bridge tras los incendios forestales sufridos por Corea del Sur en marzo de 2025. El aporte financiero equivalente a unos US$681.500 respaldó a las poblaciones golpeadas de Ulsan, Gyeongsang del Norte y Gyeongsang del Sur.

La suma entregada fue fragmentada en dos montos de 500 millones. La mitad proveyó insumos básicos e insumos urgentes para los afectados que perdieron sus casas, mientras la fracción restante se orientó al equipamiento y la puesta en valor de la labor de los bomberos.

Por el cumpleaños de Jungkook de BTS en 2026, ARMY cambió los regalos caros por masivas donaciones benéficas globales en su nombre. Foto: AFP

Por el cumpleaños de Jungkook de BTS en 2026, ARMY cambió los regalos caros por masivas donaciones benéficas globales en su nombre. Foto: AFP

En paralelo, los admiradores del grupo surcoreano impulsan colectas solidarias durante los aniversarios de los artistas. En septiembre de 2021, Armyberbagi, BenihBaik.com y la médica Tiffani Afifa coordinaron el proyecto 'Give A Smile with Jungkook and RM' en Indonesia, cuyo fin fue financiar intervenciones quirúrgicas a infantes con labio leporino.

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