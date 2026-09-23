Lluvias en el norte: más de 1.2 millones de personas en riesgo muy alto por deslizamientos en 4 regiones

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 1.200.000 personas se encuentran en situación de riesgo muy alto en 4 regiones del país debido a la posibilidad de que ocurran movimientos en masa de tierra por las precipitaciones pluviales pronosticadas para este miércoles 23 y jueves 24 de septiembre.

La información fue difundida a través del más reciente Estudio de escenario de riesgo elaborado por Cenepred, que comprende a los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, considerados en riesgo muy alto frente a los deslizamientos, huaicos y derrumbes que podrían presentarse a causa de las lluvias.

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Riesgo por precipitaciones

Según Cenepred, 1.212.881 personas de las regiones mencionadas se encuentran en riesgo muy alto, principalmente las ubicadas en la costa y la sierra norte. El mayor número de gente en esa situación se encuentra en Cajamarca y suma 665.141 personas de 80 distritos. En esta localidad también están en riesgo muy alto frente a los deslizamientos y movimientos de masa 197.949 viviendas y 4.337 instituciones educativas.

Asimismo, en La Libertad, las personas en muy alto riesgo son 293.798 distribuidas en 26 distritos. La misma condición la presentan 78.471 viviendas y 1.063 instituciones educativas en esa zona. En tanto, en Piura, el riesgo muy alto alcanza a 216.123 residentes de 16 distritos, así como a 57.977 viviendas y 1.391 centros educativos.

Peligro por inundaciones

Las lluvias no son las únicas amenazas para las jurisdicciones mencionadas. El organismo también determinó que en la costa y la sierra norte del país el riesgo de inundaciones es muy alto para 277.801 personas, según el pronóstico que abarca a los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes para el 23 y 24 de septiembre.

Cajamarca concentra 232.458 personas de 88 centros poblados en riesgo muy alto frente a este fenómeno, y 65.675 viviendas en similar situación. Le siguen La Libertad con 43.071 usuarios de tres centros poblados y 11.242 inmuebles bajo el mismo nivel de riesgo; y Piura con 1.072 de 16 centros poblados en muy alto riesgo.