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Salió a comer una hamburguesa y perdió la vida: joven fue asesinado frente a un mercado en San Martín de Porres

Los agresores, que se trasladaban en motocicleta, dispararon contra la víctima y huyeron rápidamente, dejando el vehículo abandonado en la zona de SMP.

La víctima trabajaba en el sector de construcción y era el principal sustento económico de su hogar.
La víctima trabajaba en el sector de construcción y era el principal sustento económico de su hogar. | Composición LR
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Edison Jair Pravia Zavala, de 25 años, fue asesinado a balazos mientras se encontraba comiendo una hamburguesa en los exteriores del Mercado 20 de Agosto, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El ataque ocurrió en plena vía pública y generó alarma entre comerciantes y vecinos que se encontraban en la zona.

Según los testigos, el joven se encontraba comiendo cuando una motocicleta se aproximó hasta el lugar. Los ocupantes del vehículo habrían disparado contra Pravia Zavala y, tras el ataque, huyeron rápidamente de la zona.

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La víctima quedó tendida en los exteriores del concurrido mercado. Pese a la llegada de personas que intentaron auxiliarlo, el joven falleció producto de las heridas provocadas por los proyectiles.

De acuerdo con los vecinos, los sujetos que participaron en el ataque habrían abandonado posteriormente la motocicleta utilizada para escapar. El vehículo quedó a disposición de las autoridades como parte de las diligencias para determinar si fue utilizado por los responsables del crimen.

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Policía investiga asesinato en SMP

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta los exteriores del Mercado 20 de Agosto y acordonaron la escena para recoger evidencias que permitan reconstruir el ataque e identificar a los autores.

Los investigadores analizan las circunstancias en las que ocurrió el crimen y buscan determinar el móvil del asesinato. Como parte de las primeras diligencias, las autoridades también indagan la presunta participación de un adolescente de 17 años.

Hasta el momento, esta versión se encuentra en investigación y deberá ser corroborada por las autoridades encargadas del caso.

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Familia pide esclarecer el crimen

Edison Jair Pravia Zavala trabajaba en el sector construcción. Sus familiares señalaron que era el principal sustento económico de su hogar y lamentaron que haya sido asesinado cuando se encontraba en un espacio público.

Tras conocer el crimen, familiares y vecinos pidieron a la Policía acelerar las investigaciones para identificar y detener a los responsables.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias exactas del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

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