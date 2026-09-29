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Sociedad

Línea 2 del Metro: liberan tramo de la histórica avenida Arica en Breña tras avance de obras

La reapertura de este tramo, entre los jirones Chamaya y Tarapacá, mejora la conexión con el Cercado de Lima y reduce las interferencias en el tránsito vehicular.

Liberación de la avenida Arica: Avance en obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao
Liberación de la avenida Arica: Avance en obras de la Línea 2 del Metro de Lima y CallaoFoto: ATU
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Los buses de transporte público retomaron su circulación habitual por la avenida Arica, en Breña, luego de que las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao permitieran recuperar aproximadamente 110 metros de esta vía. El tramo liberado, ubicado entre los jirones Chamaya y Tarapacá, facilitará la conexión con el Cercado de Lima y reducirá las interferencias en el tránsito vehicular.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que la reapertura se concretó tras el retiro parcial del cerramiento del Pozo de Ventilación PV-10, a cargo del concesionario de la obra.

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¿Qué trabajos permitieron liberar la avenida Arica?

La intervención permitió recuperar aproximadamente una cuadra de la histórica avenida Arica para el tránsito vehicular. Para habilitarla, el concesionario repuso la calzada, las veredas y las áreas verdes, además de instalar señalización horizontal y vertical para facilitar la circulación de vehículos y peatones.

La Policía Nacional del Perú (PNP) brindará apoyo en la zona, mientras que los orientadores de la ATU informarán a los usuarios sobre los cambios en la circulación.

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¿Cuánto avanzan las obras de la Línea 2 del Metro?

El Pozo de Ventilación PV-10 registra un avance del 74,12%, mientras continúan los trabajos para retirar por completo el cerramiento que ocupaba parte de la avenida Arica.

Esta intervención se suma a las liberaciones de vías realizadas anteriormente en las estaciones E-08 Elio y E-09 Alborada, como parte de la recuperación progresiva de los espacios ocupados temporalmente por la construcción de la Línea 2.

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