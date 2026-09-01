Llovizna provoca aniego y obliga al cierre del bypass de la av. Pachacútec en Villa María del Triunfo

Cierre del bypass de la av. Pachacútec en VMT | Foto: Andina / Difusión

Cierre del bypass de la av. Pachacútec en VMT | Foto: Andina / Difusión

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La llovizna registrada esta madrugada en diversos puntos de la Lima provocó la acumulación de agua en el bypass de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, y obligó al personal de serenazgo del distrito a cerrar el tramo en ambos sentidos.

Los vehículos tuvieron que utilizar las pistas auxiliares, aunque estas también presentaban acumulación de agua. La restricción genera congestión vehicular en el cruce de las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre.

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Villa María del Triunfo vuelve a verse afectado por lluvias

Esta no es la primera vez que este distrito de Lima Sur se ve perjudicado por las precipitaciones. Este sector de Villa María del Triunfo también fue afectado por las intensas lloviznas registradas hace 15 días.

En esa ocasión, el bypass de la avenida Pachacútec quedó inundado y un bus de transporte público que cubría la ruta Barranco-Villa María del Triunfo quedó atrapado. El incidente fue captado por varios ciudadanos.

Piden tomar precauciones ante lloviznas en Lima

La llovizna ligera persistía hasta la mañana de este martes 1 de setiembre, por lo que los conductores fueron exhortados a tomar sus precauciones al transitar por la zona y considerar las restricciones generadas por el cierre del bypass.

Asimismo, ante el aumento del flujo vehicular durante las primeras horas de la mañana, efectivos de la Policía de Tránsito llegaron hasta la zona para apoyar en el control y evitar que la congestión se intensifique en los alrededor del cruce.