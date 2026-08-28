Turistas cancelan viajes al norte y centro del Perú por temor a lluvias, huaicos y deslizamientos ante El Niño

Ante el riesgo de desbordes, diversos turistas se han visto obligados a cancelar sus viajes. | Composición LR

Ante el riesgo de desbordes, diversos turistas se han visto obligados a cancelar sus viajes. | Composición LR

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La proximidad del periodo más crítico del Fenómeno El Niño ya empieza a generar consecuencias en el sector turístico peruano. Turistas que habían adquirido paquetes de viaje hacia distintas zonas del norte y centro del país comenzaron a cancelar o postergar sus reservas ante el temor de quedar afectados por las lluvias intensas, huaicos y deslizamientos que podrían presentarse durante los próximos meses.

La situación preocupa especialmente a las agencias de viajes, que afrontan una reducción en sus ingresos debido a la suspensión de itinerarios previamente contratados. La Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT) advirtió que la incertidumbre generada por las condiciones climáticas viene afectando las operaciones de las empresas dedicadas al turismo.

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Las cancelaciones no solo comprometen los servicios contratados con las agencias. También impactan en una amplia cadena de actividades vinculadas al turismo, como el transporte, los hoteles, restaurantes, operadores locales y guías que dependen del flujo constante de visitantes.

Lluvias y emergencias viales afectan las reservas

Uno de los principales factores que está frenando las decisiones de viaje es el riesgo de interrupciones en las carreteras. Los deslizamientos y huaicos pueden dificultar el acceso a determinados destinos turísticos y dejar incomunicadas algunas localidades, lo que genera mayor incertidumbre entre los visitantes.

Ante este escenario, parte de los viajeros ha optado por reprogramar sus vacaciones hasta contar con mejores condiciones climáticas. Las agencias deben gestionar, en estos casos, cambios de fechas, reprogramaciones y solicitudes de devolución, procesos que pueden generar complicaciones tanto para las empresas como para los usuarios.

El impacto se concentra principalmente en destinos de la costa norte y zonas de la sierra central, donde las precipitaciones pueden afectar las vías de comunicación y el acceso a los principales atractivos turísticos.

Para los pequeños operadores de estas regiones, la situación resulta especialmente preocupante. Una disminución de las reservas significa también menores ingresos para negocios que dependen en buena medida de la llegada de visitantes durante las temporadas de mayor movimiento.

La incertidumbre climática, además, puede provocar un efecto en cadena: menos turistas significa menos pasajeros para las empresas de transporte, menor ocupación hotelera y una reducción del consumo en restaurantes, comercios y servicios vinculados a la actividad turística.

El sector espera recuperación con visita del papa León XIV

Frente a este panorama, los gremios turísticos mantienen sus expectativas puestas en los últimos meses del año. Uno de los acontecimientos que podría contribuir a dinamizar el sector es la visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre.

La llegada del pontífice representa una oportunidad para incrementar el movimiento de visitantes nacionales y extranjeros, especialmente en las ciudades que formen parte de su recorrido y en otros destinos que puedan beneficiarse indirectamente del mayor flujo turístico.

Los empresarios del sector esperan que este tipo de actividades permita recuperar parte del movimiento perdido y genere mayores ingresos para hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de transporte y operadores turísticos.

Antes de la pandemia, el Perú recibía más de 4,5 millones de turistas internacionales al año. Sin embargo, el sector todavía busca recuperar completamente los niveles de visitantes y actividad económica registrados antes de la emergencia sanitaria.

En ese contexto, las posibles afectaciones provocadas por El Niño representan un nuevo desafío para una industria que todavía intenta consolidar su recuperación. Las agencias y operadores turísticos deberán enfrentar en los próximos meses el doble reto de mantener sus actividades ante la incertidumbre climática y aprovechar los eventos de fin de año para recuperar el flujo de visitantes.