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Caminaba junto a su padre y quedó atrapado: enorme bloque de madera cae sobre niño de 6 años en VMT

La caída ocurrió en una zona concurrida, donde otros niños transitaban. Una niña logró esquivar las maderas, evitando ser alcanzada en el incidente.

Un niño de 6 años sufrió graves heridas tras ser golpeado por un bloque de maderas caídas en Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo, mientras caminaba con su padre.
Un niño de 6 años sufrió graves heridas tras ser golpeado por un bloque de maderas caídas en Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo, mientras caminaba con su padre.Foto: Panamerica/Composición LR
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Un niño de 6 años resultó gravemente herido luego de que un bloque de maderas apiladas sobre un camión cayera sobre él cuando caminaba junto a su padre por la zona de Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo (VMT). El accidente quedó registrado por cámaras de seguridad.

El menor fue trasladado al hospital Edgardo Rebagliati, donde permanece internado debido a las lesiones ocasionadas por el accidente. Su padre también recibió un golpe en la cabeza durante la caída de las maderas, mientras intentaba auxiliar a su hijo, que quedó atrapado debajo de una de las piezas.

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Niño de 6 años quedó atrapado bajo las maderas mientras caminaba con su padre en VMT

Las imágenes de seguridad recogidas por el programa matutino 'Buenos días, Perú' muestran el momento en que varias maderas que estaban colocadas sobre la carreta de un camión estacionado cayeron mientras se realizaban labores relacionadas con la descarga de la mercadería. El menor transitaba por el lugar acompañado por su padre cuando fue alcanzado por el material.

Tras el accidente, uno de los trabajadores que se encontraba en la zona acudió para retirar la madera que mantenía atrapado al niño. El padre también resultó afectado por el desprendimiento, pero pudo observar que su hijo permanecía debajo de una de las piezas y pedía ayuda debido al dolor.

El accidente ocurrió cuando otros menores también transitaban por el mismo camino. Las cámaras registraron que una niña que se desplazaba por la zona logró evitar ser alcanzada por las maderas que cayeron del vehículo.

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