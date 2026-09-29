Comisión de Ética aprueba iniciar investigación contra Milagros Santana y abre denuncias contra Julián Pérez y Catherin Palomino

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad, con cinco votos a favor, iniciar formalmente la etapa de investigación contra la diputada Milagros Santana, del Partido del Buen Gobierno.

La medida responde a una presunta intimidación contra una inspectora municipal durante un operativo de fiscalización en Huaral y a las amenazas dirigidas a los periodistas que cubrieron el hecho.

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La sesión estuvo conducida por el presidente del grupo de trabajo, el diputado Henry Albañil del Partido Cívico Obras.

Además, el grupo de trabajo aprobó el ingreso de denuncias de oficio contra los legisladores Julián Pérez y Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, además de declarar reservada la audiencia contra Pérez por una investigación anterior vinculada a su expareja, quien denunció haber sufrido violencia física y psicológica.

Investigación por el caso en Huaral

Respecto a Milagros Santana, la comisión evaluó que existen elementos suficientes para pasar a la fase probatoria tras la difusión de imágenes en redes sociales y medios de comunicación.

Durante la lectura del informe de calificación, la secretaria técnica del grupo parlamentario detalló que el hecho se origina en una infracción de tránsito y la posterior reacción de la parlamentaria.

"Como ustedes podrán advertir del análisis preliminar de los hechos, estos están referidos a una presunta acción realizada por la diputada denunciada con relación a una intimidación personal que habría dirigido a una fiscalizadora municipal en la ciudad de Huaral".

Asimismo, el documento expuesto en la sesión citó el pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), que condena la postura adoptada por la legisladora frente a los medios que cubrieron el suceso.

"La Asociación Nacional del Periodista del Perú, ANP, expresa su enérgico rechazo a la actuación del estudio jurídico Santana Vera vinculado a la diputada Milaros Karina Santana Vera, con el evidente fin de intimidar a periodistas que difundieron una actuación cuando menos reprochable de su parte, siendo una alta funcionaria del Estado".

Justificación sin reconocimiento de falta

El informe incluyó además una entrevista emitida en el programa 'Panorama', en la que la legisladora admitió haberle advertido a la inspectora municipal que perdería su trabajo.

Al ser cuestionada sobre si esto constituía un abuso de autoridad, Santana lo negó bajo el argumento de que el personal municipal no tenía competencias de tránsito.

"No es un abuso de autoridad porque ellos estaban usurpando su trabajo. Ellos son fiscalizadores y la única persona en este caso que podría ponerme una multa es un policía de tránsito", señaló.

Sin embargo, el grupo parlamentario precisó que esta postura demuestra que la legisladora no reconoce la gravedad de su conducta ni la vulneración al reglamento de ética.

"Sin embargo, con respecto a la suposición asumida por la diputada, se advierte que no asume ni precisa que dicha acción pueda haberse suscitado una falta al reglamento de ética […], siendo que los hechos se encuentran relacionados con una posible emisión de frases que resultan incompatibles con el orden público y las buenas costumbres que merman la investidura parlamentaria y la imagen del Congreso de la República".

Por estas razones, la comisión concluyó que la conducta de Santana justifica el inicio de la investigación por presunta infracción a los artículos 115, 117 y 118 del Reglamento de Ética Parlamentaria, relacionados con el orden público y la investidura del cargo.

Denuncias de oficio y sesión privada para Pérez Mallqui

En la misma jornada, los integrantes de la comisión aprobaron admitir dos nuevas denuncias de oficio contra Julián Pérez Mallqui y Catherin Palomino Casavilca.

Tras la aprobación de estas medidas, se dio inicio a una audiencia correspondiente a un expediente anterior que involucra al diputado Pérez Mallqui. A pedido del presidente de la mesa, Henry Albañil Carmona, la sesión pasó a ser privada para salvaguardar los derechos de la expareja del legislador.

"Tratándose de hechos en los que se encuentra involucrada la expareja del diputado denunciado y en donde se tratarán aspectos íntimos a fin de no re-victimizarla, propongo, colegas, que de conformidad al artículo 50 del reglamento del Congreso pasar a sesión reservada".