Ahora Nación se reunió con el premier Galarreta para revisar el pedido de facultades horas antes de su debate en Constitución

Ahora Nación se reunió con el premier Galarreta para revisar el pedido de facultades horas antes de su debate en Constitución Presidencia

El primer ministro Luis Galarreta, acompañado por integrantes de su gabinete, se reunió con la bancada de Ahora Nación este martes 29 de septiembre para revisar los alcances del pedido de facultades que solicita el gobierno de Keiko Fujimori horas antes del debate en Comisión de Constitución.

Al término de la reunión, los miembros de Ahora Nación se retiraron sin brindar declaraciones a la prensa. La PCM tampoco precisó qué planteó cada parte, quiénes del gabinete asistieron ni si la bancada fijó una posición sobre el pedido.

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Desde las 2.00 p. m., la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inicia la revisión del pedido en la Sala Grau. El predictamen de 205 páginas, al que accedió La República, recomienda enviarlo al archivo porque el Ejecutivo no demostró la urgencia de legislar por su cuenta. Hasta el momento, cinco comisiones ya se habían pronunciado en contra.

Cabe recordar que el Ejecutivo solicita legislar durante 120 días calendario en ocho áreas, entre ellas seguridad, migración, micro y pequeñas empresas, empleo, impuestos y vivienda. Su exposición de motivos tiene 436 páginas y, según el predictamen, toca a los 19 sectores del Ejecutivo. Por esa amplitud, la comisión dividió la sustentación en dos jornadas, las primeras cuatro materias se ven hoy y las cuatro restantes, mañana miércoles 30, desde las 9 de la mañana.