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¡A abrigarse! Senamhi pronostica lloviznas dispersas y neblina en la costa del 9 al 13 de setiembre

En Lima Metropolitana, se prevén acumulados de precipitación de hasta 2 milímetros en distritos del sur, mientras que en otras áreas podrían registrar entre 0,5 y 1 milímetro. Este fenómeno es resultado de vientos intensificados del sur.

Lloviznas dispersas en la costa peruana
Lloviznas dispersas en la costa peruana | Foto: Andina / Difusión
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Vuelven las precipitaciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), informó que desde el miércoles 9 de setiembre se prevé la presencia de lloviznas dispersas en la zona costera del país, desde Lima hasta Tacna. El evento se prolongaría hasta el domingo 13, según un nuevo aviso del organismo.

A la par de este fenómeno, la entidad pronostica la presencia de niebla o neblina, principalmente durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en sectores cercanos al litoral. Además, no descarta intervalos de brillo solar en algunos sectores de la costa durante la tarde.

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¿Cómo afectarán las lloviznas dispersas a Lima Metropolitana?

En Lima Metropolitana, los mayores acumulados de precipitación se registrarían principalmente en los distritos de la zona sur, con valores alrededor de 2 milímetros. En otros sectores de la capital, los registros alcanzarían entre 0,5 y 1 milímetro.

De acuerdo con especialistas del Senamhi, estas condiciones están asociadas a la intensificación de vientos del sur frente a la costa, situación que favorecerá el incremento de la humedad y la cobertura nubosa.

El Minam, a través del Senamhi, señaló que continuará monitoreando las condiciones meteorológicas a nivel nacional y recomendó a la población mantenerse informada mediante sus canales oficiales de comunicación.

Incremento de temperaturas diurnas a niveles extremos

En su reciente Aviso N.° 356, el Senamhi señaló que del 10 al 12 de setiembre continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad, en la costa y en la sierra del país. Los departamentos afectados serían Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna, Tumbes y el Callao.

Como parte de este fenómeno, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. No se descarta, sin embargo, lluvias dispersas en la costa norte y la presencia de lluvias localizadas en la sierra, especialmente en horas de la tarde, noche y/o madrugada.

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