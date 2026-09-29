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Fiscalía y PNP rescatan a 47 perros en SJM: eran explotados en criadero clandestino para vender sus crías

Los 47 canes, que incluyen diversas razas, permanecerán bajo cuidado municipal mientras avanza la investigación. La alcaldesa de SJM indicó que algunos perros pudieron haber sufrido intervenciones para alteraciones reproductivas y de conducta.

La Fiscalía y la Policía Nacional intervinieron en San Juan de Miraflores, encontrando 47 perros y un gallo en condiciones de presunto maltrato animal.
La Fiscalía y la Policía Nacional intervinieron en San Juan de Miraflores, encontrando 47 perros y un gallo en condiciones de presunto maltrato animal.Foto: difusión/Composición LR
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La Fiscalía y la Policía Nacional intervinieron el 28 de septiembre un inmueble de San Juan de Miraflores (SJM), donde fueron encontrados 47 perros y un gallo, en un caso que es investigado como presunto maltrato animal. La diligencia se realizó en el jirón Santiago Rodríguez 954 y permitió trasladar a los animales a una veterinaria municipal.

El Ministerio Público informó que los canes fueron encontrados en condiciones que serán materia de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes. Durante el operativo fueron detenidos en flagrancia Félix Sonco y Darlys Vanegas, mientras los animales quedaron bajo resguardo y atención veterinaria.

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SJM: 47 perros fueron hallados en inmueble y trasladados a veterinaria municipal para su atención

En el inmueble intervenido se encontraron 25 bulldogs francés, nueve bulldogs inglés, un perro salchicha, ocho perros criollos y cinco cachorros de bulldog francés. También fue hallado un gallo. La operación contó con la participación de agentes de la Policía Nacional y personal municipal de las áreas de Salud y Fiscalización.

Por disposición del fiscal provincial Juan Luis Astorayme Salvatierra, los animales fueron llevados a la veterinaria municipal ubicada en la avenida Pedro Miotta. En este establecimiento permanecen bajo resguardo mientras continúan las diligencias fiscales para esclarecer las circunstancias en las que se encontraban y establecer las responsabilidades que correspondan.

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Perros rescatados en SJM presentaban heridas, hongos y otros problemas de salud

Tras la intervención, personal de la veterinaria municipal reportó que varios de los perros presentaban lesiones en la piel, uñas largas con sangrado, hongos y problemas en los ojos. Los especialistas también identificaron signos compatibles con golpe de calor entre los animales encontrados en el inmueble.

La alcaldesa de San Juan de Miraflores, Delia Castro Pichihua, señaló que algunos perros habrían sido sometidos a procedimientos destinados a impedir que ladraran. También afirmó que varias hembras habrían recibido intervenciones para adelantar sus partos con fines comerciales, hechos que deberán ser determinados durante las investigaciones.

Una especialista de la veterinaria municipal indicó que algunas hembras presentaban signos compatibles con haber sido utilizadas de manera reiterada para reproducción. Además, seis cachorros permanecen en una incubadora y dos de ellos se encuentran en mal estado, según la información proporcionada por la municipalidad.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Miraflores, mediante su Cuarto Despacho, mantiene abierta la investigación para esclarecer el presunto maltrato animal. Mientras avanzan las diligencias, los 47 perros permanecen bajo cuidado municipal y reciben atención por las condiciones de salud detectadas durante la intervención.

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