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Danzantes son cuestionados por darle de beber cerveza a una llama durante festividad en Cusco

La Municipalidad Provincial del Cusco informó que se comunicará con la Fiscalía y SENASA para investigar el incidente. Autoridades determinarán si la acción constituye un acto de maltrato animal.

Las autoridades correspondientes determinarán si hubo maltrato en el actuar de los involucrados.
Las autoridades correspondientes determinarán si hubo maltrato en el actuar de los involucrados. | Composición LR
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Una actividad tradicional en Cusco quedó envuelta en cuestionamientos luego de que integrantes de la comparsa Qhapaq Qoya fueran captados aparentemente dando de beber cerveza a una llama durante la procesión por las festividades de la Virgen Natividad de Almudena. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y generaron críticas de usuarios, quienes consideraron que el animal habría sido expuesto a una situación de presunto maltrato.

En el video se observa a los danzantes junto al camélido mientras participan del recorrido festivo. Según las imágenes difundidas, los integrantes de la comparsa aparentemente habrían intentado disimular la acción al percatarse de que estaban siendo grabados. Ante la difusión del material, la Municipalidad Provincial del Cusco informó que tomó conocimiento del caso y lo comunicó a las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes.

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El subgerente de Medio Ambiente de la comuna cusqueña, Luis Alberto Blanco, cuestionó lo ocurrido y señaló que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). “No compartimos este tipo de acciones que han realizado los danzantes. Nosotros, como municipalidad, ya estamos informando a la Fiscalía y a SENASA”, declaró el funcionario.

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Autoridades determinarán si hubo maltrato

Blanco evitó calificar de manera definitiva el hecho como maltrato animal y explicó que corresponderá a las instituciones competentes evaluar las imágenes y determinar si existe alguna infracción o responsabilidad.

“No quisiera todavía categorizarlo; ya serán las autoridades competentes quienes determinen si es o no maltrato animal”, sostuvo.

De esta manera, la Municipalidad Provincial del Cusco dejó en manos de la Fiscalía y SENASA la evaluación del comportamiento registrado durante la festividad y las eventuales acciones que correspondan.

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Municipalidad anuncia acciones preventivas

La comuna también anunció que coordinará con la Policía Municipal para reforzar las acciones preventivas durante las próximas actividades festivas, con el objetivo de evitar situaciones similares en las que puedan verse afectados animales utilizados o presentes en celebraciones tradicionales.

El funcionario remarcó que la posición de la Municipalidad no busca cuestionar las manifestaciones culturales y religiosas de la ciudad, sino prevenir cualquier conducta que pueda poner en riesgo a los animales.

“No estamos en contra de las festividades tradicionales; sin embargo, cualquier acto de maltrato animal es rechazado por parte de la Municipalidad”, enfatizó Blanco.

El caso se encuentra ahora en evaluación de las autoridades competentes, que deberán establecer si la conducta registrada en el video constituye efectivamente maltrato animal y, de ser el caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

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