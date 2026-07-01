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Perro American Bully escapa de sus dueños y muerde rostro de vecina en plena calle en Lambayeque

El propietario del perro intentó detenerlo antes del ataque, pero no logró evitar la agresión. Tras el incidente, la dueña asumió los gastos médicos de la víctima.

El can se encuentra en observación con la finalidad de descartar cualquier enfermedad.
El can se encuentra en observación con la finalidad de descartar cualquier enfermedad. | Composición LR | América
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Una mujer resultó herida luego de ser atacada por un perro de raza American Bully que escapó de la vivienda de sus propietarios y la mordió cuando transitaba por una calle de la provincia de Ferreñafe, en la región Lambayeque. El hecho ocurrió mientras la víctima conversaba con un grupo de amigos, según informó la Policía.

De acuerdo con las autoridades, el animal corría suelto por la vía pública cuando se abalanzó de manera repentina sobre la ciudadana. El propietario del perro lo persiguió e intentó detenerlo antes de que ocurriera la agresión, pero no logró evitar el ataque. Posteriormente, hizo diversos esfuerzos para separar al can del pie izquierdo de la víctima.

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Tras controlar la situación, los dueños retiraron al animal del lugar y lo llevaron de inmediato a su vivienda. La propietaria del perro, identificada como Kalyna Vargas, lamentó públicamente lo sucedido y aseguró que asumirá de manera íntegra los gastos médicos que demande la recuperación de la mujer. Por su parte, la afectada prefirió no brindar declaraciones a los medios de comunicación.

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Municipalidad ordena observación sanitaria del perro por diez días

Luego del incidente, la Municipalidad Provincial de Ferreñafe dispuso que el perro permanezca durante 10 días bajo observación sanitaria obligatoria dentro de la vivienda de sus propietarios.

El área de fiscalización municipal realizará inspecciones para verificar el cumplimiento de la medida y supervisar el estado de salud y el comportamiento del animal. Según indicaron las autoridades, el periodo de observación permitirá descartar enfermedades que puedan representar un riesgo para la salud pública.

Asimismo, recordaron que los propietarios deberán cumplir estrictamente las normas de tenencia responsable de mascotas. En caso de incumplir el confinamiento dispuesto, podrían recibir una multa económica. Las autoridades también advirtieron que, si el perro protagoniza un nuevo ataque de características similares, podrían adoptarse medidas más severas conforme a la normativa vigente.

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lr.pe

¿Cuál es el estado de salud de la víctima?

La mujer recibió atención médica de emergencia por las lesiones ocasionadas durante el ataque, principalmente en el pie izquierdo. Testigos señalaron que, tras la agresión, permaneció a un costado de la vía, visiblemente afectada, mientras esperaba ser trasladada a un centro de salud.

Vecinos del sector indicaron que el perro apareció corriendo a gran velocidad y atacó a la mujer sin que existiera una aparente provocación. La Policía confirmó que las heridas se concentraron en la extremidad inferior izquierda.

Tras lo ocurrido, residentes de Ferreñafe solicitaron a la municipalidad reforzar los controles sobre la tenencia responsable de perros de gran tamaño y potencialmente peligrosos. En tanto, las autoridades recordaron a la población que este tipo de mascotas debe pasearse en espacios públicos con correa y, cuando corresponda, bozal, con el fin de prevenir nuevos incidentes.

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