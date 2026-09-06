Los estudiantes piden investigar lo sucedido para identificar a los responsables de la muerte de los queridos felinos. | Composición LR

Los estudiantes piden investigar lo sucedido para identificar a los responsables de la muerte de los queridos felinos. | Composición LR

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Seis gatos que vivían en las instalaciones de las escuelas de Nutrición y Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) habrían muerto tras ser envenenados, según una denuncia difundida por estudiantes y personas vinculadas al cuidado de los animales. El caso ha generado indignación en la comunidad universitaria, que exige una investigación para determinar qué ocurrió y quiénes serían los responsables.

De acuerdo con la denuncia, los felinos eran parte de la comunidad universitaria y recibían alimentación y cuidados por parte de estudiantes agrupados en Identidad San Fernandina, quienes además realizaban esfuerzos para encontrarles hogares y promover su adopción.

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Entre los gatos que habrían muerto se encuentran Teodora, Gemelito, Cleopatra, Melón, Bolaños y Ari, según la información difundida por los denunciantes.

Denuncian presunta responsabilidad de docentes

Los estudiantes y defensores de los animales sostienen que existe la sospecha de que algunos docentes de las escuelas de Nutrición y Obstetricia podrían estar involucrados en la muerte de los gatos. Sin embargo, hasta el momento, esta acusación no ha sido acreditada y deberá ser esclarecida mediante una investigación.

Los denunciantes señalan, además, que algunos profesores se habrían referido a los animales como “plagas”. También cuestionan que la institución no haya brindado apoyo suficiente a las iniciativas estudiantiles destinadas a realizar campañas de esterilización, alimentación y concientización sobre la tenencia responsable de animales.

La denuncia ha provocado pedidos para que las autoridades de San Marcos determinen si existieron responsables dentro de la comunidad universitaria y establezcan las circunstancias en las que murieron los felinos.

Piden investigación y sanciones

A través de mensajes difundidos en redes sociales, estudiantes y colectivos animalistas exigieron una investigación inmediata y sanciones contra quienes resulten responsables.

“Las vidas animales también importan” y “el maltrato animal es un delito” son algunos de los mensajes utilizados en la campaña para exigir justicia por los gatos.

La Ley N.° 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, contempla medidas de protección frente a actos de crueldad contra los animales. Los denunciantes demandan que el caso sea investigado y que, de comprobarse un acto deliberado de envenenamiento, se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, la denuncia pública no determina quién habría colocado el supuesto veneno ni se ha informado oficialmente sobre una investigación concluida por parte de las autoridades universitarias. Por ello, serán necesarias diligencias que permitan establecer la causa de muerte de los animales y la identidad de los eventuales responsables.

San Marcos en el centro de las críticas

El caso también ha abierto cuestionamientos sobre el manejo de los animales que viven dentro del campus universitario y sobre la necesidad de implementar programas permanentes de esterilización, atención veterinaria y adopción, en lugar de medidas que puedan poner en riesgo su integridad.

Los estudiantes que cuidaban a los felinos continúan reclamando una explicación por la muerte de los animales y piden a las autoridades de la UNMSM esclarecer los hechos.