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Maltrato animal: ¿qué municipios impusieron multas por violencia contra mascotas en 2023?

La cifra de agresión contra mascotas domésticas, en su mayoría perritos, sigue en aumento, pese a la Ley N.° 30407 de Protección y Bienestar Animal.

Perros y gatos son las mascotas domésticas víctimas de mayor índice de maltrato. Foto: Org. Patitas de Amor
Perros y gatos son las mascotas domésticas víctimas de mayor índice de maltrato. Foto: Org. Patitas de Amor
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En Perú, tras el lamentable ataque ocurrido contra Dachi, una perrita pug acuchillada en una transmisión en vivo por Alonso Santa Cruz Túpac Yupanqui, diversos colectivos y ciudadanos de a pie levantaron su voz de protesta y exigieron que el agresor sea condenado, puesto que existe una ley que ampara a los animales víctimas de maltrato. Sin embargo, no es la única mascota que sufre de violencia en nuestro país.

Desde el abandono hasta ataques que produzcan la lesión o la muerte, son infracciones consignadas como maltrato animal en la Ley N.° 30407 de Protección y Bienestar Animal. En esta nota de La República te contamos qué municipalidades de la región Lima han impuesto multas a sus residentes, y ciudadanos en general, por casos de violencia contra las mascotas.

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¿Qué municipios impusieron multas por maltrato animal en lo que va del 2023?

Hasta la fecha, las municipalidades que han multado a vecinos de sus jurisdicciones por ser autores de maltrato animal son las siguientes:

  • Municipalidad de Miraflores
  • Municipalidad de Surco
  • Municipalidad de Magdalena del Mar
  • Municipalidad de Bellavista.

¿A cuánto ascienden las multas impuestas por maltrato animal?

De los municipios mencionados, la multa mayor ha sido la impuesta en Miraflores. La comuna sancionó a José Jesús Obregón Nicolás, con S/4.950, equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), por intentar abandonar a un gatito en el parque Kennedy. La Subgerencia de Fiscalización miraflorina, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP), intervino al ciudadano y lo sancionaron, tipificando la infracción como 'muy grave'.

En tanto, las multas en las demás municipalidades no superan una UIT, por lo que sus montos varían desde S/742,50 hasta menos de S/2.500. Entre las infracciones cometidas, se encuentran la manutención de perritos en condiciones insalubres, agresión física y abandono.

PUEDES VER: Ate: sujeto agrede violentamente a perro que se acercó a olfatearlo

lr.pe

Canales de ayuda para denunciar maltrato animal

  • Si decides advertir a las autoridades de un caso de maltrato animal, puedes hacerlo mediante el Ministerio del Interior. Deberás ir a la Central Única de Denuncias. Ahí la podrás registrar telefónica o virtualmente. Para comunicarte con la cartera referida, puedes llamar a la línea 181 o escribir a denunciasmininter.gob.pe.
  • De igual forma, si deseas reportar el caso ante la PNP, acude a la comisaría más cercana de tu localidad y exige que los servidores públicos la acepten. Debes presentar una grabación del maltrato e identificar el lugar donde se produjo.
  • También puedes acudir al Servicio Forestal Nacional (Serfor), llamar a la línea gratuita del Ministerio Público (0800-00-25) o dirigirte a la municipalidad de tu jurisdicción.
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