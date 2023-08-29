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En Perú, tras el lamentable ataque ocurrido contra Dachi, una perrita pug acuchillada en una transmisión en vivo por Alonso Santa Cruz Túpac Yupanqui, diversos colectivos y ciudadanos de a pie levantaron su voz de protesta y exigieron que el agresor sea condenado, puesto que existe una ley que ampara a los animales víctimas de maltrato. Sin embargo, no es la única mascota que sufre de violencia en nuestro país.

Desde el abandono hasta ataques que produzcan la lesión o la muerte, son infracciones consignadas como maltrato animal en la Ley N.° 30407 de Protección y Bienestar Animal. En esta nota de La República te contamos qué municipalidades de la región Lima han impuesto multas a sus residentes, y ciudadanos en general, por casos de violencia contra las mascotas.

¿Qué municipios impusieron multas por maltrato animal en lo que va del 2023?

Hasta la fecha, las municipalidades que han multado a vecinos de sus jurisdicciones por ser autores de maltrato animal son las siguientes:

Municipalidad de Miraflores

Municipalidad de Surco

Municipalidad de Magdalena del Mar

Municipalidad de Bellavista.

¿A cuánto ascienden las multas impuestas por maltrato animal?

De los municipios mencionados, la multa mayor ha sido la impuesta en Miraflores. La comuna sancionó a José Jesús Obregón Nicolás, con S/4.950, equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), por intentar abandonar a un gatito en el parque Kennedy. La Subgerencia de Fiscalización miraflorina, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP), intervino al ciudadano y lo sancionaron, tipificando la infracción como 'muy grave'.

En tanto, las multas en las demás municipalidades no superan una UIT, por lo que sus montos varían desde S/742,50 hasta menos de S/2.500. Entre las infracciones cometidas, se encuentran la manutención de perritos en condiciones insalubres, agresión física y abandono.

Canales de ayuda para denunciar maltrato animal