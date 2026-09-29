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Política

Bancadas de oposición se reunirán para definir postura sobre moción de censura contra ministro del Interior

La reunión fue anunciada por Daniel Barragán, senador de Obras, quien aseguró que, en su grupo parlamentario, aún no se ha tomado una decisión. Por su parte, el diputado de Ahora Nación, José Marcelo, informó que por mayoría no respaldarán la censura.

Las bancadas de oposición, conformadas por Ahora Nación, Obras, Juntos por el Perú y Buen Gobierno, se reunirán este martes 29 a las 5. 00 p.m. para definir su postura sobre la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo,
Las bancadas de oposición, conformadas por Ahora Nación, Obras, Juntos por el Perú y Buen Gobierno, se reunirán este martes 29 a las 5. 00 p.m. para definir su postura sobre la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo,
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Las bancadas de oposición, conformadas por Ahora Nación, Obras, Juntos por el Perú y Buen Gobierno, se reunirán este martes 29 a las 5. 00 p.m. para definir su postura sobre la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, por el aumento de la inseguridad y el asesinato de la periodista Susy Isabel Aponte Polo, conocida como “La China” Polo.

El anuncio vino de Daniel Barragán, senador de Obras, quien aseguró que aún no se ha tomado una decisión en su grupo parlamentario.

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“Todavía no se ha decidido, realmente. El mismo partido cívico Obras si bien es cierto, en la cámara de diputados, hemos apoyado que se presente una moción de censura, nosotros en la bancada lo vamos a evaluar”, dijo a la prensa.

Horas antes, el diputado de Ahora Nación, José Marcelo, informó que su bancada acordó por mayoría no respaldar la moción de censura contra el ministro del Interior. Al ser consultado por ello, Barragán insistió en que las “van a conversar” y luego brindarán una posición final.

Anteriormente, el diputado y vocero de la agrupación, Víctor Piñán, había informado que la bancada Obras se sumaba a la moción de censura a fin de que Astudillo “responda políticamente por la conducción de su sector”.

El vocero demandó acciones concretas ante el avance de la violencia y señaló que el país requiere un cambio frente a la crisis de delincuencia.

"La ciudadanía exige seguridad, respuestas y resultados. No podemos permanecer indiferentes mientras la criminalidad sigue cobrando vidas en nuestro país".

Ahora Nación no respaldará censura contra César Astudillo

Por otor lado, hasta este 29 de septiembre, se desconocía la posición de Ahora Nación al respecto. Sin embargo, el diputado José Marcelo, anunció que, por mayoría, la agrupación no respaldará la censura.

"En relación con el tema de la censura hemos llegado a un acuerdo por mayoría en bancada de que no vamos a apoyar dicha moción".

Marcelo también señaló que podría existir algún voto en disidencia dentro de la agrupación

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