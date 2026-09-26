Gobierno evalúa crédito suplementario: Pensión 65 subiría a S/700 y se financiarían medidas ante El Niño

La iniciativa incluye aumentar la subvención de Pensión 65 de S/350 a S/700 para más de 700.000 adultos mayores en pobreza extrema.

La iniciativa incluye aumentar la subvención de Pensión 65 de S/350 a S/700 para más de 700.000 adultos mayores en pobreza extrema. La República

El Gobierno prepara un nuevo crédito suplementario para financiar medidas que considera prioritarias ante el escenario climático y las necesidades sociales del país. La propuesta, que todavía debe ser aprobada por el Consejo de Ministros, contempla entre sus principales medidas duplicar de S/350 a S/700 la subvención bimestral de Pensión 65 para más de 700.000 adultos mayores en situación de pobreza extrema.

El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, después de encabezar la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Conagerd), convocada para coordinar la respuesta del Ejecutivo frente al Fenómeno El Niño.

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La iniciativa aún no constituye un desembolso aprobado, ya que primero deberá ser revisada por el gabinete y, posteriormente, enviada al Congreso para su debate y eventual aprobación.

Crédito suplementario financiaría respuesta ante El Niño

Una de las prioridades del proyecto será atender las medidas asociadas al Fenómeno El Niño. Galarreta señaló que los reportes de lluvias en distintas zonas del país se encuentran cerca o incluso por encima de los registros históricos, por lo que el Ejecutivo trabaja sobre la posibilidad de un evento de magnitud extraordinaria.

Entre las acciones que se evalúan está la habilitación anticipada de albergues para personas que viven cerca de los cauces de los ríos, ante el riesgo de desbordes.

Pensión 65 subiría de S/350 a S/700 cada dos meses

La medida de mayor impacto social sería el aumento de la subvención de Pensión 65, que pasaría de S/350 a S/700 por cada periodo de dos meses. El beneficio alcanza actualmente a más de 700.000 adultos mayores en situación de pobreza extrema.

La propuesta forma parte del paquete que cada ministerio presentó al Ejecutivo para acelerar medidas consideradas urgentes. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, viene evaluando las necesidades de financiamiento planteadas por las distintas carteras, según explicó Galarreta.

El anuncio se produce mientras el Gobierno también viene implementando otras medidas de gasto social. El Ministerio de Economía ha autorizado durante el año diversas transferencias presupuestales para distintas entidades, aunque el nuevo crédito requeriría una aprobación específica.

Policía, empleos temporales y kits escolares también recibirían recursos

El proyecto también contempla reforzar el equipamiento de la Policía Nacional para enfrentar al crimen organizado. A ello se suma una ampliación de los empleos temporales del programa Llamkasun Perú, administrado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Otro componente está dirigido a familias de menores ingresos. El Ejecutivo plantea adquirir kits escolares que incluirían buzo, zapatillas, polo, mochila y cuadernos, entre otros productos.

Galarreta defendió la posibilidad de recurrir a este mecanismo de financiamiento al señalar que el país mantiene un bajo nivel de endeudamiento, tasas de interés internacionales favorables y condiciones macroeconómicas que, según sostuvo, permiten evaluar nuevas medidas de gasto.

Sin embargo, el monto total del crédito suplementario todavía no ha sido definido públicamente. El Ejecutivo deberá precisar cuánto dinero solicitará, de dónde provendrán los recursos y cómo se distribuirán entre las distintas intervenciones antes de que la propuesta llegue formalmente al Congreso.