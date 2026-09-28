Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Keiko vuelve al live: anuncia viaje con Nayib Bukele | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Máncora: intensa lluvia de 20 minutos provoca aniegos y afecta tránsito en la Panamericana Norte

El Senamhi advierte sobre más lluvias en Piura y zonas aledañas, con potencial de descargas eléctricas. Las localidades permanecen en alerta tras el evento hídrico del sábado.

La acumulación de agua impactó calles del balneario y zonas aledañas, pero no se han reportado daños a la infraestructura vial ni problemas con el drenaje.
La acumulación de agua impactó calles del balneario y zonas aledañas, pero no se han reportado daños a la infraestructura vial ni problemas con el drenaje.Foto: composición LR/Difusión
Por
google iconLa República en Google

Una lluvia de unos 20 minutos registrada durante la noche del sábado 26 de septiembre provocó aniegos en distintos puntos de Máncora, provincia de Talara, en Piura, y dificultó el tránsito vehicular en sectores cercanos a la carretera Panamericana Norte. La precipitación generó acumulación de agua tanto en calles del balneario como en zonas próximas a esta vía, una de las principales rutas de acceso al distrito.

El episodio también se registró en El Alto y en localidades de las provincias de Sullana y Ayabaca. En Máncora, imágenes difundidas después de la lluvia mostraron agua acumulada en la vía principal y en calles aledañas. Hasta el momento, no existe un reporte oficial sobre posibles daños en la infraestructura vial ni se ha establecido si el sistema de drenaje de la carretera tuvo alguna incidencia en las anegaciones.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Puedes ver

Inseguridad en Los Olivos: vecinos denuncian que túnel del paradero Caseta se convirtió en foco de delincuencia

lr.pe

Lluvia causa aniegos en calles y complica circulación de vehículos en Máncora

La acumulación de agua se presentó en diferentes sectores urbanos del balneario y alcanzó puntos próximos a la Panamericana Norte. La presencia de agua dificultó el desplazamiento de los vehículos que circulaban por estas zonas durante y después de la precipitación.

El episodio tiene como antecedente las lluvias ocurridas en febrero, cuando precipitaciones de características similares ocasionaron acumulación de agua y lodo en varios sectores de Máncora y también en tramos de la Panamericana Norte. El nuevo evento se produjo en un contexto de lluvias reportadas en otros puntos del norte del país, incluida la región de Tumbes, donde los acumulados registrados fueron superiores a los de Máncora.

Puedes ver

Oficial | Adelantan el fin del año escolar 2026 por el fenómeno El Niño: clases en La Libertad concluirán el 2 de diciembre

lr.pe
La acumulación de agua afectó sectores urbanos del balneario y dificultó a los vehículos circular durante y después de la precipitación, sin reportes de daños hasta el momento.

La acumulación de agua afectó sectores urbanos del balneario y dificultó a los vehículos circular durante y después de la precipitación, sin reportes de daños hasta el momento.

Senamhi mantiene pronóstico de lluvias para Piura y otras zonas de la región

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene vigente el pronóstico de precipitaciones para diferentes sectores de Piura durante los próximos días. La previsión contempla especial atención en las zonas altas de las provincias de Ayabaca y Morropón, donde se esperan lluvias.

La costa piurana también figura dentro del pronóstico meteorológico. En estos sectores existe la posibilidad de que las precipitaciones estén acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. El escenario previsto mantiene bajo vigilancia a diferentes localidades de la región, luego de las lluvias registradas durante la noche del sábado en Máncora y otros puntos de Piura.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magistrado de la Corte de Lambayeque obtiene tercer lugar en Congreso Internacional de Familia

Corte de Lambayeque aborda la ética e integridad como ejes de la función judicial

Minería en Perú: producción de cobre crece 80,3% en Áncash, pero otras regiones registran caídas

Sociedad

Temblor hoy en Perú, lunes 28 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Mototaxista muere acribillado en Comas: sicarios lo siguieron y abrieron fuego cerca a su casa

Resultados de La Tinka del domingo 27 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Construyendo un camino hacia la paz: Trabajando juntos para lograr el retorno de los niños ucranianos, los civiles detenidos y los prisioneros de guerra

López Aliaga compara a Fujimori con Boluarte: "No necesitas tantas facultades (...) Ella sacaba un decreto cada semana"