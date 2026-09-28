Máncora: intensa lluvia de 20 minutos provoca aniegos y afecta tránsito en la Panamericana Norte

La acumulación de agua impactó calles del balneario y zonas aledañas, pero no se han reportado daños a la infraestructura vial ni problemas con el drenaje.

La acumulación de agua impactó calles del balneario y zonas aledañas, pero no se han reportado daños a la infraestructura vial ni problemas con el drenaje. Foto: composición LR/Difusión

Una lluvia de unos 20 minutos registrada durante la noche del sábado 26 de septiembre provocó aniegos en distintos puntos de Máncora, provincia de Talara, en Piura, y dificultó el tránsito vehicular en sectores cercanos a la carretera Panamericana Norte. La precipitación generó acumulación de agua tanto en calles del balneario como en zonas próximas a esta vía, una de las principales rutas de acceso al distrito.

El episodio también se registró en El Alto y en localidades de las provincias de Sullana y Ayabaca. En Máncora, imágenes difundidas después de la lluvia mostraron agua acumulada en la vía principal y en calles aledañas. Hasta el momento, no existe un reporte oficial sobre posibles daños en la infraestructura vial ni se ha establecido si el sistema de drenaje de la carretera tuvo alguna incidencia en las anegaciones.

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Lluvia causa aniegos en calles y complica circulación de vehículos en Máncora

La acumulación de agua se presentó en diferentes sectores urbanos del balneario y alcanzó puntos próximos a la Panamericana Norte. La presencia de agua dificultó el desplazamiento de los vehículos que circulaban por estas zonas durante y después de la precipitación.

El episodio tiene como antecedente las lluvias ocurridas en febrero, cuando precipitaciones de características similares ocasionaron acumulación de agua y lodo en varios sectores de Máncora y también en tramos de la Panamericana Norte. El nuevo evento se produjo en un contexto de lluvias reportadas en otros puntos del norte del país, incluida la región de Tumbes, donde los acumulados registrados fueron superiores a los de Máncora.

La acumulación de agua afectó sectores urbanos del balneario y dificultó a los vehículos circular durante y después de la precipitación, sin reportes de daños hasta el momento.

Senamhi mantiene pronóstico de lluvias para Piura y otras zonas de la región

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene vigente el pronóstico de precipitaciones para diferentes sectores de Piura durante los próximos días. La previsión contempla especial atención en las zonas altas de las provincias de Ayabaca y Morropón, donde se esperan lluvias.

La costa piurana también figura dentro del pronóstico meteorológico. En estos sectores existe la posibilidad de que las precipitaciones estén acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. El escenario previsto mantiene bajo vigilancia a diferentes localidades de la región, luego de las lluvias registradas durante la noche del sábado en Máncora y otros puntos de Piura.