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Niño Costero: acumulados de lluvias podrían triplicarse en la costa norte entre diciembre y febrero

Grinia Ávalos, titular del Senamhi, indicó que se prevén acumulaciones de 80 milímetros diarios, superando los habituales 19 a 22 grados, con potencial de alcanzar registros históricos.

Regiones del norte peruano serían las más afectadas por precipitaciones
Regiones del norte peruano serían las más afectadas por precipitacionesFoto: Andina
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que los acumulados de lluvia podrían alcanzar sus máximos niveles en la costa norte entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 como consecuencia directa de los efectos del fenómeno El Niño Costero, cuya intensidad irá en progreso constante, según las estimaciones de las autoridades nacionales.

En conferencia de prensa, la titular del Senamhi, Grinia Ávalos, señaló que para fines de año e inicios del próximo se prevé precipitaciones pluviales intensas con valores de 80 milímetros por día, lo que supera los valores normales de la temporada actual, de entre 19 y 22 grados, y triplica los registros de 26 y 27 grados que se vienen presentado por efecto del fenómeno climático en curso.

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Acumulados podrían ser aún mayores, según Senamhi

Dado que se prevé un fenómeno El Niño de gran magnitud, la experta no descartó que los valores de las precipitaciones alcancen niveles aún mayores, tales como los registrados hacia fines del siglo XX. "Entre los años 1997 y 1998 hemos tenido incluso hasta 250 milímetros en unas pocas horas", recordó.

Actualmente, la previsión de lluvias es de moderadas a intensas hasta la primera semana de octubre. Sin embargo, las máximas lluvias están previstas para los meses de enero y febrero como consecuencia del calentamiento que se registrará en la temperatura de las aguas del mar.

¿Qué consecuencias podrían generar los grandes acumulados de lluvia en el Perú?

Las grandes acumulaciones de lluvia en el país pueden provocar desastres naturales, como huaicos, inundaciones, deslizamientos y desbordes de ríos, los cuales ponen en riesgo la vida de las personas y causan daños a la infraestructura, destruyendo casas, carreteras, puentes y centros educativos o de salud.

Asimismo, pueden generar afectación económica, al arruinar cultivos y campos de ganado, lo que perjudica la economía local y nacional. También se asocian a problemas de salud debido a que podrían provocar brotes de enfermedades respiratorias, infecciones a la piel y males transmitidos por el agua, como el dengue, la diarrea y la leptospirosis.

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