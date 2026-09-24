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Fenómeno El Niño sería el más letal en décadas: calor extremo provocaría 451.000 fallecimientos adicionales hasta 2027

Las proyecciones advierten sobre alteraciones en lluvias y eventos extremos, aumentando riesgos para poblaciones vulnerables. Se sugieren medidas de alerta y protección para mitigar el impacto.

Se estima que los días de calor extremo aumentarán un 44% durante el fenómeno, con temperaturas que superarán en 1,2 °C las normales. Los efectos podrían extenderse hasta mediados de 2027.
Se estima que los días de calor extremo aumentarán un 44% durante el fenómeno, con temperaturas que superarán en 1,2 °C las normales. Los efectos podrían extenderse hasta mediados de 2027.Foto: Andina/Composición La República
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El actual fenómeno El Niño podría provocar alrededor de 451.000 muertes adicionales relacionadas con el calor entre junio de 2026 y febrero de 2027. La cifra corresponde a una estimación del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago, recogido por Agencia Andina, que compara el número de fallecimientos previsto con el registrado durante un año normal.

El estudio también calcula que los días de calor extremo aumentarían 44% durante ese periodo. Además, las temperaturas de la superficie terrestre podrían ubicarse, en promedio, 1,2 °C por encima de lo habitual. Los investigadores señalan que los efectos del fenómeno podrían extenderse hasta mediados de 2027 y aumentar la cifra estimada de muertes.

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África y Asia concentrarían gran parte de las muertes adicionales previstas por el calor extremo

El análisis identifica al Sahel africano y al sudeste asiático entre las zonas con mayor exposición al incremento de las temperaturas. También aparecen India y Brasil entre los territorios señalados por los investigadores, debido a la combinación entre las temperaturas proyectadas y las condiciones de vulnerabilidad consideradas en el estudio.

La estimación de fallecimientos adicionales incluye las siguientes cifras aproximadas:

  • Sahel: 66.800 muertes.
  • Nigeria: cerca de la mitad de la cifra calculada para el Sahel.
  • Indonesia: 19.300.
  • Filipinas, Vietnam, Tailandia y Camboya: 19.400 en conjunto.
  • India: 15.800.
  • Brasil: 13.300.
  • Venezuela: 2.300.
  • Colombia: 2.200.
  • Estados Unidos: hasta 3.500, con Texas entre las zonas más afectadas.

El fenómeno también puede modificar los patrones de lluvias y la circulación atmosférica, con posibles periodos de sequía, inundaciones e incendios forestales. Estos cambios pueden afectar la disponibilidad de agua y alimentos y aumentar los riesgos para poblaciones vulnerables.

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Así calcularon las 451.000 muertes asociadas al calor durante el actual episodio de El Niño

Para realizar la estimación, el Climate Impact Lab estudió la relación entre temperatura y mortalidad en 24.378 regiones de distintas partes del mundo. El análisis incorporó variables relacionadas con el clima y la vulnerabilidad de cada territorio, antes de cruzarlas con las temperaturas previstas durante el actual fenómeno El Niño.

Los investigadores compararon las muertes por calor proyectadas entre junio de 2026 y febrero de 2027 con las registradas durante esos mismos meses en el periodo de referencia 1996-2025. El resultado es una estimación científica que todavía no ha sido sometida a revisión por pares y que podría actualizarse conforme evolucione el fenómeno.

Las proyecciones internacionales apuntan a una posible intensificación excepcional de El Niño hacia finales de 2026 y comienzos de 2027. La Organización Meteorológica Mundial también ha advertido sobre posibles alteraciones en temperaturas, precipitaciones y eventos extremos. Para reducir riesgos, el estudio menciona medidas como sistemas de alerta por calor, centros de refrigeración, acceso a hidratación, protección para trabajadores expuestos y refuerzo de los servicios de salud.

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