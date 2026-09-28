Drones de la FAP vigilan zonas de riesgo ante el fenómeno El Niño y apoyarán en emergencias

Desde su despliegue en Huaycoloro y Punta Hermosa, los drones de la FAP realizarán evaluaciones aéreas previas, durante y después del evento climático para identificar daños y áreas afectadas.

Desde su despliegue en Huaycoloro y Punta Hermosa, los drones de la FAP realizarán evaluaciones aéreas previas, durante y después del evento climático para identificar daños y áreas afectadas. Foto: composición LR/Difusión

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) incorporó el uso de drones para supervisar zonas que podrían enfrentar los efectos del fenómeno El Niño durante 2026 y 2027. Esta tecnología permitirá obtener información aérea de áreas expuestas, localizar personas en operaciones de rescate y generar registros del terreno que serán entregados a las autoridades para apoyar la atención de emergencias y la toma de decisiones.

El despliegue ya comenzó en las quebradas de Huaycoloro y Punta Hermosa y continuará en otros sectores del norte y sur del país. La herramienta será utilizada en distintos momentos del evento climático: servirá para identificar condiciones antes de su ocurrencia, seguir la situación de los lugares afectados mientras se desarrolla y revisar los daños una vez que termine.

Video destacado TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Drones de la FAP realizan vigilancia y evaluación de zonas expuestas a El Niño

Una de las principales capacidades de estos equipos es la obtención de información detallada desde el aire. La FAP dispone de cuatro drones y dos de ellos corresponden a plataformas industriales Matrice 300 RTK, diseñadas para realizar tareas de vigilancia y reconocimiento. Sus sistemas permiten obtener imágenes destinadas a diferentes necesidades operativas, desde la ubicación de personas hasta la representación tridimensional de determinadas áreas.

La búsqueda y el rescate cuentan con el respaldo de una cámara que combina gran angular, zoom óptico y registro térmico. Otro dispositivo incorpora tecnología láser para construir imágenes en tres dimensiones, mientras que un tercer sistema permite reunir mosaicos fotográficos que sirven para elaborar cartografía. Con estos recursos, los operadores pueden recopilar información de las zonas supervisadas y ponerla a disposición de las autoridades.

¿Cómo operan los drones de la FAP en búsqueda, rescate y evaluación de daños?

El uso de las aeronaves no tripuladas se desarrollará de acuerdo con la etapa del fenómeno. En la fase previa, los especialistas realizan acciones de prevención y evaluación; durante una eventual emergencia, los vuelos permitirán observar las áreas comprometidas y apoyar su atención; y después se emplearán para conocer los daños y contribuir a las labores de reconstrucción.

Los equipos pueden realizar operaciones durante el día y la noche y alcanzar hasta 7,000 metros sobre el nivel del mar. En el caso del Matrice 300 RTK, su radio de operación se encuentra entre 2 y 5 kilómetros y su autonomía llega hasta los 40 minutos. El comandante FAP Jonathan Lagos, jefe del Departamento de Planes del Grupo Aéreo N.° 31 de la Base Aérea Las Palmas, señaló que la institución ya ha utilizado estos sistemas en misiones reales de búsqueda y rescate y en respuestas ante sismos y terremotos. La FAP prevé recurrir a ellos para evaluar daños cuando la magnitud del fenómeno lo requiera y posteriormente participar en las labores de reconstrucción.