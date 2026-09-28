Sujetos en presunto estado de ebriedad agreden a taxista embarazada tras negarse a llevarlos: otro conductor también fue atacado

Dos taxistas fueron agredidos por un grupo de pasajeros en el Centro de Lima, luego de que uno de los conductores se negara a trasladarlos por su aparente estado de ebriedad. La segunda víctima fue una mujer embarazada, quien recibió un puñetazo de uno de los sujetos.

Los presuntos agresores serían integrantes de la hermandad de Santa Catalina y salían de una reunión. El primer conductor recibió insultos y amenazas, además de un ataque con una botella contra su vehículo.

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¿Cómo terminó la agresión contra los dos taxistas?

Tras la negativa del primer conductor, los pasajeros solicitaron otro taxi por aplicativo. Esta vez llegó una mujer embarazada, quien también sufrió una agresión física por parte de uno de los sujetos.

Ambos conductores acudieron a la Policía para denunciar lo ocurrido. Uno de los presuntos agresores quedó detenido y fue trasladado a la comisaría de San Andrés, donde brindó su versión de los hechos. Las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes.