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MML decomisa vehículos eléctricos que eran alquilados a menores en la vía pública en Cercado de Lima

Los fiscalizadores constataron que los menores usaban estos vehículos en la vía pública, representando un riesgo para ellos mismos, así como para peatones y conductores del Cercado de Lima.

Decomisan vehículos eléctricos en Cercado de Lima
Decomisan vehículos eléctricos en Cercado de Lima | Foto: Andina
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) decomisó vehículos eléctricos que eran alquilados a menores de edad para ser conducidos en la vía pública. La intervención se realizó en la cuadra 3 del jirón Miguel Aljovín, en el Cercado de Lima, como parte de las acciones de la Gerencia de Fiscalización y Control.

Durante la intervención, fiscalizadores, inspectores de tránsito y serenos de la comuna limeña constataron que los vehículos eran ofrecidos para que niños los manejaran en espacios destinados al tránsito vehicular, lo cual generaba una situación de riesgo para los menores y para otros usuarios, como peatones y conductores.

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Traslado al depósito e inicio de procedimientos

Pese a que los vehículos eran ocultados bajo una manta de plástico y dentro de un motofurgón cuando no estaban siendo utilizados, el trabajo de los agentes permitió identificarlos, decomisarlos y trasladarlos al depósito municipal, evitando así que sigan siendo utilizados de manera informal en los espacios públicos.

Asimismo, la MML anunció el inicio de los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes, que contemplan multas de S/825 y S/1375 por ocupación indebida del espacio público y por estacionar vehículos motorizados en la vía pública, respectivamente.

Acciones de fiscalización continuarán en la capital

La comuna capitalina señaló que no permitirá que las actividades informales que ponen en riesgo la integridad de la ciudadanía continúen desarrollándose en los espacios públicos. En esa línea, adelantó que mantendrá las intervenciones y acciones de control orientadas a recuperar el orden, prevenir situaciones de riesgo y proteger especialmente a los niños.

Además, exhortó a los padres de familia y a la población a evitar el alquiler y uso de estos vehículos en la vía pública cuando no cuenten con las condiciones de seguridad y autorizaciones correspondientes, a fin de prevenir accidentes y contribuir a mantener espacios seguros y ordenados para todos los ciudadanos.

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