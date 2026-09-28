Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Keiko vuelve al live: anuncia viaje con Nayib Bukele | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Vozinha lamenta el precio de la fama tras ser el mejor arquero del Mundial: "Elegiría mi vida de antes"

El veterano arquero de Cabo Verde se sinceró sobre el drástico cambio que ocurrió en su vida tras saltar a la fama por su desempeño en el Mundial 2026.

Vozinha firmó por Colo Colo de Chile tras el Mundial 2026. Foto: AFP
Vozinha firmó por Colo Colo de Chile tras el Mundial 2026. Foto: AFP
Por
google iconLa República en Google

Uno de los protagonistas del Mundial 2026 fue el experimentado arquero Vozinha. Gracias a sus determinantes atajadas contra España y Argentina, el portero de Cabo Verde se ganó el cariño de muchos seguidores del deporte y recibió una impresionante atención mediática.

Luego de afrontar sus primeros meses en Colo-Colo de Chile, el veterano jugador de 40 años sorprendió con una reflexión sobre el precio de la fama y reconoció que le gusta volver a la vida que llevaba antes del torneo.

Puedes ver

Mano Menezes confiesa que aplica modelo de Ricardo Gareca en Perú, pero aclara: "No estoy aquí para ilusionar a nadie"

lr.pe

Vozinha paga el precio de la fama tras el Mundial

“He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando”, manifestó en diálogo con The Observer.

En ese sentido, Vozinha reparó en el impresionante alcance que logró en su cuenta de Instagram; sin embargo, consideró que no todo es positivo.

“No fue fácil volver a la normalidad. Decidí desactivar las notificaciones de Instagram para no caer en la tentación de estar revisando quién me seguía (…). Mucha gente quiere ser famosa y tener una presencia pública, pero solo ven el lado positivo de esa realidad. Para ser sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la que tenía antes”, agregó.

Vozinha fue uno de los mejores jugadores del Mundial 2026. Foto: AFP

Vozinha fue uno de los mejores jugadores del Mundial 2026. Foto: AFP

Puedes ver

Perú - México: fecha, hora y canal confirmado del segundo amistoso de la selección en fecha FIFA

lr.pe

Vozinha fue nominado al Balón de Oro

Josimar José Évora Díaz, conocido popularmente como Vozinha, fue nominado al premio Yashin 2026, que se entrega en la gala del Balón de Oro al mejor arquero de la temporada. Al ser consultado sobre este reconocimiento, el caboverdiano señaló que nunca imaginó vivir algo así.

“Nunca imaginé que pudiera pasar. Era impensable, pero estoy agradecido a quienes pensaron en mí. Estar en esa lista ya es un gran honor”, concluyó.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Lamparita', conocido músico y animador de eventos, habría sido asesinado en el Cercado de Lima

El papa León XIV se compromete a evitar nuevos abusos en la Iglesia tras reunirse con víctimas en Francia

Terror para inmigrantes en EE.UU. | Guatemalteco es atropellado por un vehículo del ICE durante un operativo: ¿Cuál es el estado del joven?

Deportes

¿A qué hora juega Francia vs Bélgica EN VIVO HOY el partido por la UEFA Nations League 2026?

Flavia Montes explica por qué no aceptó convocatoria de la selección peruana: "De nada vale ir lesionada y no jugar nada"

Mano Menezes confiesa que aplica modelo de Ricardo Gareca en Perú, pero aclara: "No estoy aquí para ilusionar a nadie"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Construyendo un camino hacia la paz: Trabajando juntos para lograr el retorno de los niños ucranianos, los civiles detenidos y los prisioneros de guerra

López Aliaga compara a Fujimori con Boluarte: "No necesitas tantas facultades (...) Ella sacaba un decreto cada semana"

Rafael López Aliaga aprovecha vacío legal para no presentar sus gastos de campaña