Vozinha lamenta el precio de la fama tras ser el mejor arquero del Mundial: "Elegiría mi vida de antes"

Uno de los protagonistas del Mundial 2026 fue el experimentado arquero Vozinha. Gracias a sus determinantes atajadas contra España y Argentina, el portero de Cabo Verde se ganó el cariño de muchos seguidores del deporte y recibió una impresionante atención mediática.

Luego de afrontar sus primeros meses en Colo-Colo de Chile, el veterano jugador de 40 años sorprendió con una reflexión sobre el precio de la fama y reconoció que le gusta volver a la vida que llevaba antes del torneo.

Vozinha paga el precio de la fama tras el Mundial

“He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando”, manifestó en diálogo con The Observer.

En ese sentido, Vozinha reparó en el impresionante alcance que logró en su cuenta de Instagram; sin embargo, consideró que no todo es positivo.

“No fue fácil volver a la normalidad. Decidí desactivar las notificaciones de Instagram para no caer en la tentación de estar revisando quién me seguía (…). Mucha gente quiere ser famosa y tener una presencia pública, pero solo ven el lado positivo de esa realidad. Para ser sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la que tenía antes”, agregó.

Vozinha fue uno de los mejores jugadores del Mundial 2026. Foto: AFP

Vozinha fue nominado al Balón de Oro

Josimar José Évora Díaz, conocido popularmente como Vozinha, fue nominado al premio Yashin 2026, que se entrega en la gala del Balón de Oro al mejor arquero de la temporada. Al ser consultado sobre este reconocimiento, el caboverdiano señaló que nunca imaginó vivir algo así.

“Nunca imaginé que pudiera pasar. Era impensable, pero estoy agradecido a quienes pensaron en mí. Estar en esa lista ya es un gran honor”, concluyó.