Escolar de 15 años permanece hospitalizada tras presunta agresión de dos adolescentes en Comas

La menor denunció que otras dos adolescente la agredieron en la zona de Collique. | Composición LR

La menor denunció que otras dos adolescente la agredieron en la zona de Collique. | Composición LR

Una escolar de 15 años permanece hospitalizada en el Hospital Cayetano Heredia luego de haber sido presuntamente agredida por otras dos adolescentes de 14 años en la quinta zona de Collique, en Comas. El hecho ocurrió durante la tarde del jueves 17 de septiembre, cuando la menor regresaba a su vivienda luego de participar en un taller de su colegio.

De acuerdo con el relato de la hermana mayor de la adolescente a La República, la escolar todavía llevaba puesto el buzo de Fe y Alegría 13, donde cursa el segundo año de secundaria, cuando su madre le pidió que acudiera a una tienda cercana para comprar una gaseosa. Durante el trayecto de regreso habría sido interceptada por las dos adolescentes, una de ellas estudiante del mismo plantel y la otra de la institución educativa Santa Rosa 3076 Nivel Secundaria.

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Según la versión de la familia, las menores le reclamaron por una supuesta toma de fotografías y por la relación que mantenía con una de ellas. La situación habría derivado en una agresión física. La hermana de la víctima sostiene que ambas adolescentes la empujaron y la hicieron caer al suelo.

La familia también señala que una de las menores habría utilizado su celular para registrar lo ocurrido, mientras la otra continuaba con la agresión. En medio de la situación, una botella se habría roto y la escolar terminó con lesiones en el antebrazo derecho.

Escolar fue operada

Tras lo ocurrido, personas que se encontraban en una tienda cercana auxiliaron a la adolescente, quien habría presentado una importante pérdida de sangre. Las dos menores señaladas en la denuncia se retiraron del lugar, según el testimonio familiar.

La escolar fue trasladada inicialmente a un establecimiento de salud de Collique y posteriormente derivada al Hospital Cayetano Heredia, donde recibió atención especializada. Al día siguiente fue sometida a una intervención quirúrgica.

La hermana de la adolescente explicó que los médicos les informaron que las lesiones habían comprometido tendones, nervios y arterias. La primera intervención permitió conservar la mano; sin embargo, la menor continúa presentando dificultades de movilidad y sensibilidad en cuatro dedos, por lo que los especialistas evalúan una nueva operación. Por este motivo, la adolescente permanece internada y bajo seguimiento médico.

Familia alerta afectación emocional

Además de las consecuencias físicas, la familia señala que la escolar presenta afectación emocional después de lo ocurrido. Según su hermana, ha tenido pesadillas relacionadas con el episodio y llegó a gritar mientras dormía.

La adolescente recibió atención psicológica durante su permanencia en el área de cirugía. Tras su traslado a traumatología, sus familiares buscan que vuelva a ser evaluada por un especialista para determinar si requiere continuar con apoyo psicológico o recibir atención adicional.

Denuncian problemas previos

La hermana de la menor también afirmó que existirían antecedentes de conflictos con una de las adolescentes involucradas. Según su versión, durante el año anterior su hermana habría recibido amenazas y molestias relacionadas con la amistad que mantenía con un estudiante.

Asimismo, un día antes del incidente, la segunda adolescente la habría acusado de tomarle fotografías dentro del colegio. La familia sostiene que personal de la institución revisó el celular de la escolar y no encontró las imágenes que se le atribuían.

Luego de la agresión, agentes policiales intervinieron en el caso y una fiscal de familia acudió al hospital para recoger la manifestación de la adolescente. La menor también fue evaluada por un médico legista.

Hasta el momento, la familia señala que conoce que las dos adolescentes involucradas dejaron de asistir a clases después del hecho, pero no cuenta con información confirmada sobre las medidas adoptadas por las autoridades respecto de ambas.

Buscan imágenes del hecho

Los familiares acudieron a los colegios de las adolescentes para informar sobre lo ocurrido y solicitar medidas. Según la hermana de la víctima, uno de los planteles les indicó que el hecho se produjo fuera de sus instalaciones y que ello limitaba las medidas disciplinarias que podía adoptar, aunque aseguró que colaboraría con las autoridades.

La familia también busca obtener registros de cámaras de seguridad que puedan contribuir al esclarecimiento del caso. Según su versión, una cámara de la Municipalidad de Comas ubicada cerca del lugar podría haber registrado el momento de la agresión. Sin embargo, les habrían informado que el equipo estaría fuera de funcionamiento y que debían realizar consultas ante el Centro Cívico.

Los familiares también señalan que algunos vecinos presenciaron o tuvieron conocimiento inmediato de lo ocurrido. Además, cuentan con fotografías de las lesiones y otros elementos que pretenden entregar a las autoridades encargadas de la investigación.

Piden apoyo para la menor

Mientras la adolescente continúa hospitalizada, su familia solicita acompañamiento legal y psicológico para afrontar el proceso. Señala que, hasta el momento, no cuenta con asesoría jurídica gratuita.

“Nosotros lo que queremos es que se haga justicia por lo que ha pasado. Le pido a la ministra de la Mujer y al ministro de Educación que nos ayuden”, manifestó la hermana de la adolescente a La República.

El caso permanece bajo investigación. Corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades y medidas que correspondan conforme a la legislación aplicable a adolescentes. Hasta el cierre de este informe, la UGEL 04 y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) no habían emitido un pronunciamiento público sobre el caso.