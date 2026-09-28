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Estudiantes de la UNI llegan a India para la etapa final del satélite peruano COSPAR-1

COSPAR-1, un CubeSat de tres unidades, medirá radiación en órbita baja e incluirá cargas científicas de Estados Unidos, Francia y Taiwán. El lanzamiento está previsto para mediados de 2027.

Un grupo de estudiantes y egresados de la UNI viajará a India para participar en el desarrollo del satélite COSPAR-1, programado para lanzarse en 2027. El equipo se enfocará en el ensamblaje y validación del CubeSat.
Un grupo de estudiantes y egresados de la UNI viajará a India para participar en el desarrollo del satélite COSPAR-1, programado para lanzarse en 2027. El equipo se enfocará en el ensamblaje y validación del CubeSat.Foto: composición LR/Difusión
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Un grupo de estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) viajará a India entre octubre y diciembre de 2026 para participar en la fase final de desarrollo del satélite peruano COSPAR-1. Durante esta etapa, el equipo COSPAR-UNI (SAMA-UNI) realizará actividades de ensamblaje, integración y validación del CubeSat junto con la empresa aeroespacial HEX20, como parte de un proyecto internacional que prevé ponerlo en órbita a mediados de 2027.

En una entrevista con Andina se explicó que el satélite será un CubeSat de tres unidades y tendrá una misión científica vinculada al estudio de la radiación en órbita baja. Para ello, incorporará tres cargas útiles desarrolladas por instituciones de Estados Unidos, Francia y Taiwán. La misión busca, además, fortalecer las capacidades peruanas en el desarrollo de pequeños satélites, dentro de una iniciativa internacional dirigida a países con industrias espaciales emergentes.

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Equipo de la UNI viajará a India para ensamblar y validar el satélite COSPAR-1

La permanencia en India permitirá a los integrantes del equipo recibir formación práctica en ingeniería de naves espaciales y sus distintos subsistemas. También participarán directamente en la preparación del satélite, con tareas relacionadas con las interfaces mecánicas, eléctricas y de comunicaciones. El programa contempla pruebas ambientales y funcionales antes de que el dispositivo sea puesto en órbita.

El proyecto comenzó para la UNI en 2023, cuando el equipo fue seleccionado tras participar en una convocatoria del Proyecto Satelital Multinacional COSPAR. Un año después se inició la construcción del satélite y los integrantes realizaron capacitaciones en el extranjero. Parte de esa formación tuvo lugar en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, donde recibieron instrucción de especialistas con experiencia vinculada a la NASA, debido a la falta de equipamiento especializado para este tipo de desarrollo en Perú.

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COSPAR-1 medirá radiación en órbita y tiene lanzamiento previsto para 2027

Las tres cargas científicas permitirán obtener mediciones sobre la radiación terrestre, la irradiancia solar y el entorno de radiación ionizante en órbita baja. También servirán para analizar cómo estas condiciones afectan a los componentes electrónicos instalados en el satélite. La información recopilada será utilizada para estudiar el clima espacial y las condiciones que pueden incidir en las misiones satelitales.

El lanzamiento de COSPAR-1 está proyectado para mediados de 2027 y se estima que el satélite permanecerá dos años en órbita. Durante ese periodo funcionará como un laboratorio orbital que generará datos en tiempo real para actividades de investigación dentro y fuera de la universidad. El proyecto es dirigido por Germán Yuri Comina Bellido, profesor principal de la Facultad de Ciencias e investigador principal, mientras Salvador Eduardo Romero de la Roca, egresado de Ingeniería Física, es el líder. El equipo también está conformado por Roberto Carlos Future Mendieta, Gabriel Ulises Flores Castañeda, Martin Jesus Rospigliosi Lévano y Jose Andres Flores Castañeda. COSPAR, creado en 1958, impulsa la formación de capacidades espaciales en países con desarrollo emergente. Para la continuidad del proyecto, el equipo señala que también requiere respaldo de instituciones nacionales y empresas privadas.

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