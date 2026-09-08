Balean a dos mototaxistas a metros de la estación Miguel Grau de la Línea 1 del Metro de Lima

La Policía Nacional acordonó la zona tras el ataque a balazos. | Composición LR

La Policía Nacional acordonó la zona tras el ataque a balazos. | Composición LR

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Dos mototaxistas fueron atacados a balazos durante la madrugada en un paradero informal ubicado en el jirón Lorenzo de Vidaurre, a escasos metros de la estación Miguel Grau del Metro de Lima, en el Cercado de Lima. Los transportistas resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Dos de Mayo.

De acuerdo con las primeras versiones, las víctimas se encontraban dentro de sus respectivos vehículos cuando fueron sorprendidas por dos sujetos desconocidos, quienes habrían disparado contra ellos para luego escapar del lugar.

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Uno de los mototaxistas recibió un impacto de bala en el brazo, mientras que el segundo resultó herido por un proyectil a la altura del tórax. Ambos permanecen bajo observación médica.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona y acordonaron el lugar para permitir el trabajo de los peritos. Durante las diligencias, se encontraron un casquillo de bala y un proyectil, evidencias que serán analizadas como parte de las investigaciones.

Familiares descartan que mototaxistas sean víctimas de extorsión

Los familiares de los transportistas descartaron que las víctimas estuvieran siendo extorsionadas por organizaciones criminales o que pagaran algún tipo de cupo.

Según su versión, los presuntos atacantes habrían llegado al lugar haciéndose pasar por pasajeros. Los sujetos solicitaron un servicio hacia una zona a la que los mototaxistas, aparentemente, no acostumbraban trasladarse.

Ante la negativa de los transportistas, los individuos habrían reaccionado violentamente. De acuerdo con testigos de la zona, los sujetos dieron la vuelta, sacaron un arma de fuego y dispararon contra ambos mototaxistas.

La Policía deberá establecer si esta versión corresponde a lo ocurrido y determinar el móvil del ataque, así como identificar y ubicar a los responsables.

Ataque genera preocupación entre vecinos

El hecho ocurrió en una zona de alta circulación y a pocos metros de la estación Miguel Grau del Metro de Lima, lo que generó preocupación entre vecinos y usuarios del sistema de transporte.

Residentes de la zona cuestionaron la seguridad en los alrededores y reclamaron una mayor presencia policial para prevenir nuevos hechos de violencia.

"Pedimos seguridad, mucha seguridad. Esto es tierra de nadie, cuando pasa un atentado, recién viene la Policía. Uno tiene que cuidarse, porque ya esperar que alguien te cuide ya es difícil", manifestó un vecino.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si se trató de un hecho aislado o si existe algún otro móvil detrás de los disparos contra los dos transportistas.