HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Balean a dos mototaxistas a metros de la estación Miguel Grau de la Línea 1 del Metro de Lima

Los agresores, que se hicieron pasar por pasajeros, dispararon tras negarse a ser trasladados a un destino específico. La Policía Nacional investiga las circunstancias del ataque y busca a los responsables.

La Policía Nacional acordonó la zona tras el ataque a balazos.
La Policía Nacional acordonó la zona tras el ataque a balazos. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Dos mototaxistas fueron atacados a balazos durante la madrugada en un paradero informal ubicado en el jirón Lorenzo de Vidaurre, a escasos metros de la estación Miguel Grau del Metro de Lima, en el Cercado de Lima. Los transportistas resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Dos de Mayo.

De acuerdo con las primeras versiones, las víctimas se encontraban dentro de sus respectivos vehículos cuando fueron sorprendidas por dos sujetos desconocidos, quienes habrían disparado contra ellos para luego escapar del lugar.

TE RECOMENDAMOS

ARRIOLA DEJA CRIMINALIDAD POR LAS NUBES Y CERIMEDO ESTÁ EN TODAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Uno de los mototaxistas recibió un impacto de bala en el brazo, mientras que el segundo resultó herido por un proyectil a la altura del tórax. Ambos permanecen bajo observación médica.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona y acordonaron el lugar para permitir el trabajo de los peritos. Durante las diligencias, se encontraron un casquillo de bala y un proyectil, evidencias que serán analizadas como parte de las investigaciones.

Familiares descartan que mototaxistas sean víctimas de extorsión

Los familiares de los transportistas descartaron que las víctimas estuvieran siendo extorsionadas por organizaciones criminales o que pagaran algún tipo de cupo.

Según su versión, los presuntos atacantes habrían llegado al lugar haciéndose pasar por pasajeros. Los sujetos solicitaron un servicio hacia una zona a la que los mototaxistas, aparentemente, no acostumbraban trasladarse.

Ante la negativa de los transportistas, los individuos habrían reaccionado violentamente. De acuerdo con testigos de la zona, los sujetos dieron la vuelta, sacaron un arma de fuego y dispararon contra ambos mototaxistas.

La Policía deberá establecer si esta versión corresponde a lo ocurrido y determinar el móvil del ataque, así como identificar y ubicar a los responsables.

Ataque genera preocupación entre vecinos

El hecho ocurrió en una zona de alta circulación y a pocos metros de la estación Miguel Grau del Metro de Lima, lo que generó preocupación entre vecinos y usuarios del sistema de transporte.

Residentes de la zona cuestionaron la seguridad en los alrededores y reclamaron una mayor presencia policial para prevenir nuevos hechos de violencia.

"Pedimos seguridad, mucha seguridad. Esto es tierra de nadie, cuando pasa un atentado, recién viene la Policía. Uno tiene que cuidarse, porque ya esperar que alguien te cuide ya es difícil", manifestó un vecino.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si se trató de un hecho aislado o si existe algún otro móvil detrás de los disparos contra los dos transportistas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Línea 1 del Metro de Lima oficializa horarios de atención para septiembre de 2026

Línea 1 del Metro de Lima oficializa horarios de atención para septiembre de 2026

LEER MÁS
Metropolitano y Línea 1 se conectarán en la Vía Expresa Grau: inician marcha en vacío y fijan fecha para marcha blanca

Metropolitano y Línea 1 se conectarán en la Vía Expresa Grau: inician marcha en vacío y fijan fecha para marcha blanca

LEER MÁS
Así operaba la red de salderos en Línea 1 del Metro de Lima: adulteraban tarjetas y pagaban hasta S/1.000 a policías

Así operaba la red de salderos en Línea 1 del Metro de Lima: adulteraban tarjetas y pagaban hasta S/1.000 a policías

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025