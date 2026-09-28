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EsSalud: esposo dona riñón y salva la vida de su pareja tras exitoso trasplante en el Hospital Rebagliati

Más de 7.500 personas en Perú requieren trasplantes de órganos y tejidos. El procedimiento involucró a un equipo multidisciplinario altamente capacitado para garantizar el éxito del trasplante.

EsSalud reporta un exitoso trasplante renal realizado en el Hospital Edgardo Rebagliati a Alexandra Montoya, quien recibió el órgano donado por su esposo, Diego García.
EsSalud reporta un exitoso trasplante renal realizado en el Hospital Edgardo Rebagliati a Alexandra Montoya, quien recibió el órgano donado por su esposo, Diego García.Foto: EsSalud/Andina/Composición LR
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EsSalud informó que el Hospital Edgardo Rebagliati Martins realizó con éxito un trasplante renal a Alexandra Montoya, quien recibió el órgano donado por su esposo, Diego García. La paciente padecía un daño renal irreversible que la llevó a requerir diálisis y había sido incorporada a la lista de espera para un donante cadavérico.

La intervención permitió que la paciente dejara atrás el tratamiento de diálisis y afrontara una nueva etapa junto a su esposo y su hija de cinco años. El procedimiento contó con la participación de un equipo multidisciplinario del Hospital Rebagliati, que intervino en las distintas etapas de evaluación, preparación y atención de la pareja.

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Alexandra enfrentó nueve años de enfermedad renal antes de recibir el riñón de su esposo en Lima

Alexandra fue diagnosticada con lupus hace nueve años, enfermedad que posteriormente ocasionó un daño irreversible en sus riñones. Durante los últimos dos años necesitó diálisis y llegó a presentar una descompensación que requirió su ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Ante esta situación, el trasplante se convirtió en una alternativa necesaria para continuar con su tratamiento.

Mientras esperaba la posibilidad de recibir un órgano de un donante cadavérico, su esposo decidió someterse a las evaluaciones correspondientes para determinar si podía donar uno de sus riñones. Tras completar los preparativos médicos y confirmarse la posibilidad de realizar la intervención, Diego fue sometido al procedimiento para extraer el órgano que posteriormente fue implantado en su esposa.

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Hospital Rebagliati realizó extracción mínimamente invasiva y coordinó a varias especialidades para el trasplante

El Hospital Rebagliati utilizó una técnica de cirugía laparoscópica mínimamente invasiva para extraer el riñón del donante. El órgano fue retirado mediante una incisión de aproximadamente cinco centímetros ubicada debajo del ombligo, procedimiento que favoreció la recuperación de Diego, quien pocos días después ya podía caminar y alimentarse con normalidad.

El trasplante requirió la intervención coordinada de profesionales de enfermería, nutrición y psicología, además de especialistas en nefrología, urología, cirugía cardiovascular, anestesiología, cardiología, reumatología, ginecología, patología clínica y medicina transfusional. EsSalud también informó que más de 7.500 personas requieren actualmente un trasplante de órganos o tejidos en el país, entre ellos riñón, hígado, córnea, pulmón y páncreas.

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