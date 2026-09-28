Comisión de Constitución revisará este 29 y 30 de septiembre el pedido de facultades

La Comisión de Constitución revisará este martes 29 y miércoles 30 de septiembre el pedido de facultades presentado por el Ejecutivo. La comisión convocó a una sesión no ordinaria permanente para sustentar el dictamen relacionado con la propuesta.

La primera jornada se realizará este martes 29 de septiembre, desde las 2 p. m., en la Sala Grau del Palacio Legislativo. En esta sesión se revisarán las primeras cuatro materias incluidas en la solicitud. La segunda sesión fue programada para el miércoles 30 de septiembre, desde las 9 a. m., en el mismo lugar. Ese día se abordarán las cuatro materias restantes de la propuesta.

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La comisión explicó que decidió dividir la sustentación en dos fechas debido a la amplitud del pedido de facultades presentado por el Ejecutivo. De esta manera, los integrantes podrán revisar por separado cada grupo de materias antes de continuar con el trámite del dictamen.

Cabe recordar que el plazo establecido en el reglamento de la Cámara de Diputados se venció el pasado 22 de septiembre. Gianina Avendaño convocó a una audiencia ciudadana esa misma fecha para exponer los detalles del pedido de facultades ante la ciudadanía.

Falta de convocatoria genera cuestionamientos dentro de la Comisión de Constitución

El diputado Ernesto Zunini anunció que la Comisión de Constitución se reunirá este martes 29 de septiembre para debatir y votar el predictamen del pedido de facultades presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, algunos integrantes del grupo de trabajo aseguraron que no habían recibido una convocatoria oficial para dicha sesión, lo que generó cuestionamientos sobre la forma en que se comunicó la reunión.

La vocera de Renovación Popular, Roxana Rocha, afirmó que se enteró de la convocatoria por las declaraciones de Zunini. "Recién me estoy enterando acerca de lo informado por el diputado Zunini", respondió a La República. La legisladora agregó que continuaba a la espera de la citación oficial de la comisión.

Horas antes, Rocha había cuestionado que los integrantes no hubieran recibido una convocatoria para la sesión ordinaria de este lunes. "Resulta preocupante que, siendo las 9.00 a. m. del lunes 28.09, aún NO hayamos sido citados a la sesión ordinaria de la Comisión de Constitución", escribió en sus redes sociales.

El diputado Frank Krklec, también de Renovación Popular e integrante titular de la comisión, sostuvo que tampoco había recibido una citación para este martes. "No nos ha llegado de manera formal ninguna citación a ninguna sesión, ni para hoy, que es la sesión ordinaria, ni para mañana, que sería una sesión extraordinaria", declaró a La República.

Krklec cuestionó además que Zunini adelantara públicamente la fecha de la reunión. "Al señor Zunini no le corresponde dar estos anuncios, quien debe darlos es la presidenta de la Comisión de Constitución", sostuvo. No obstante, consideró necesario que el predictamen del pedido de facultades sea discutido esta semana.