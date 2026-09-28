Lourdes Sacín cuestiona decisión de la familia de periodista ‘La China Polo’: “Desligándonos por completo”

Lourdes Sacín era una de las colaboradoras de 'La China Polo'. Foto: Composición LR/Captura/'X'

Lourdes Sacín era una de las colaboradoras de 'La China Polo'. Foto: Composición LR/Captura/'X'

La muerte de la periodista conocida como 'La China Polo', quien fue baleada mientras realizaba campaña política en Caraz, continúa generando reacciones. Una semana después del crimen, Lourdes Sacín, integrante de su programa 'China Polo Dominical', difundió un comunicado para marcar distancia de una reciente publicación.

El video, difundido en las redes del programa, anunciaba nuevas denuncias contra integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y supuestas entregas de audios a la Fiscalía. La comunicadora afirmó que ni ella ni otros trabajadores tenían conocimiento de esa información y precisó que el material utilizaba una voz generada con inteligencia artificial.

Lourdes Sacín en contra de polémica decisión tomada por la familia de 'La China Polo'

Lourdes Sacín expresó su sorpresa al conocer la publicación y aclaró que no podía respaldar su contenido, pues aseguró que nunca fue informada sobre las supuestas denuncias ni los audios mencionados.

"Hoy me he enterado de la publicación de un video en las redes sociales de China Polo Dominical creado con voz de IA", señaló la colaboradora. Según su versión, el material incluía acusaciones contra la Policía y referencias a supuestas entregas de audios a la Fiscalía que el equipo desconocía.

Sacín también recordó que 'La China Polo' había expresado en vida su deseo de que el programa continuara si algo le ocurría. Aseguró conservar audios en los que la periodista le habría pedido continuar con el espacio.

Asimismo, sostuvo que el viudo de 'La China Polo' habría sido quien publicó el video. Aunque dijo respetar su decisión, remarcó que ella, el editor y otra conductora no conocían el contenido ni podían confirmar la veracidad de las acusaciones.

"Nadie tuvo la delicadeza de informarnos": Lourdes Sacín alza la voz contra familia de 'La China Polo'

Otro de los reclamos de Lourdes Sacín fue la falta de comunicación con el equipo que trabajaba junto a la periodista. Según afirmó, los colaboradores no fueron informados sobre los planes para la continuidad de China Polo Dominical.

"El equipo que armó La China en vida está ajeno a lo que ocurre, porque nadie tuvo la delicadeza de informarnos qué va a pasar con el programa", manifestó Sacín.

La colaboradora también aseguró que algunos integrantes del equipo seguían sin recibir la quincena correspondiente a las dos primeras semanas de septiembre, periodo previo a la muerte de la periodista.

Por ello, Lourdes Sacín afirmó que ella y otros trabajadores decidieron marcar distancia de las publicaciones difundidas en las redes del programa.

"En nombre de ellos y mío hago este comunicado desligándonos por completo de lo que están haciendo", sostuvo.