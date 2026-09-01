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Seis pacientes reciben una nueva oportunidad tras decisión de una familia que perdió a un ser querido

El operativo N.º 30 de donación y trasplante de EsSalud permitió atender a pacientes en lista de espera. En lo que va del 2026, el Seguro Social suma 248 trasplantes.

Familia autoriza donación de órganos y salvan vidas en operativo de EsSalud
Familia autoriza donación de órganos y salvan vidas en operativo de EsSalud | Foto: EsSalud
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La decisión de una familia del norte del país, que autorizó la donación de los órganos y tejidos de un familiar fallecido, permitió que seis pacientes recibieran trasplantes en las últimas horas. El caso correspondió al operativo N.º 30 que EsSalud realiza este año.

El proceso movilizó a equipos médicos, establecimientos de salud y áreas especializadas para asegurar que los órganos llegaran a tiempo a los receptores. La doctora Gladys Carlos, subgerente de Trasplante de la Gerencia de Procura y Trasplante, explicó que el Centro de Operaciones de Procura (COP) coordinó las acciones.

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"Cada operativo demanda una respuesta inmediata. Desde el COP coordinamos con los equipos de salud, los establecimientos y las áreas de procura y trasplante para que no se pierda ni un minuto, porque de eso depende que el trasplante llegue a buen término", señaló.

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Horas decisivas

Cada órgano tiene un tiempo específico de preservación, por lo que el traslado y la intervención requieren una coordinación inmediata. Entre las donaciones de este operativo figura un corazón, cuya disponibilidad resulta menos frecuente debido a las condiciones que exige su obtención y posterior trasplante.

Para concretar este procedimiento, el donante debe haber fallecido por muerte encefálica, el órgano debe mantenerse en condiciones adecuadas y existir compatibilidad con un receptor que pueda recibirlo en cuestión de horas.

Los pacientes con mayor riesgo pueden recibir la calificación de urgencia cero, el máximo nivel de prioridad médica para acceder a un órgano cuando su vida corre peligro y el trasplante no admite demora.

Donación en cifras

En lo que va del 2026, EsSalud ha realizado 248 trasplantes, según informó la institución. Estos procedimientos dependen de la existencia de donantes compatibles y de la autorización de las familias en el momento en que ocurre una muerte encefálica.

El gerente general (e) de EsSalud, Guillermo Alva, destacó la decisión de la familia y el trabajo de los profesionales que participaron en el operativo. También resaltó el apoyo logístico del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior para el traslado de los órganos.

"Le debemos este logro, en primer lugar, a la familia donante, que, en un momento de profundo dolor, pensó en la vida de otras personas. Agradecemos al equipo médico que pone todo su compromiso para salvar vidas. También al Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, cuyo respaldo logístico ha sido clave para trasladar con rapidez y seguridad los órganos, es un trabajo coordinado que permite el éxito de los operativos", señaló.

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