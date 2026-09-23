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Senamhi prevé lluvias en Piura y Tumbes: precipitaciones podrían intensificarse desde el domingo 27 de septiembre

Los acumulados de precipitaciones durante este periodo se estiman entre 2 y 4 milímetros. El escenario podría cambiar a partir del 27 de septiembre, aumentando la intensidad de las lluvias.

Desde el 27 de septiembre, la intensidad podría aumentar, con acumulados que podrían superar los 5 milímetros debido a la persistencia de condiciones oceánicas favorables.
Desde el 27 de septiembre, la intensidad podría aumentar, con acumulados que podrían superar los 5 milímetros debido a la persistencia de condiciones oceánicas favorables.Foto: Difusión
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Piura y Tumbes afrontarán un periodo de precipitaciones entre el martes 22 y el viernes 25 de septiembre, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Los eventos previstos para esos días serían, en principio, de ligera intensidad y se concentrarían principalmente en las zonas costeras de ambas regiones.

El escenario podría cambiar desde el domingo 27 de septiembre, cuando las lluvias tendrían la posibilidad de aumentar su intensidad debido a la persistencia de condiciones favorables en el océano y la atmósfera. El Senamhi estima acumulados de entre 4 y 5 milímetros, aunque no descarta registros superiores. Por ahora, no se anticipan precipitaciones de fuerte intensidad.

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Lluvias en Piura y Tumbes: qué intensidad se espera y desde cuándo podrían aumentar

El pronóstico se concentra principalmente en las provincias costeras de Piura y Tumbes. Para el periodo comprendido entre el 22 y el 25 de septiembre se calculan acumulados cercanos a los 2 milímetros, con la posibilidad de alcanzar puntualmente unos 4 milímetros por metro cuadrado. La evolución dependerá de las condiciones meteorológicas que se presenten durante esos días.

Piura presenta una particularidad dentro de este escenario, ya que la previsión corresponde principalmente a su franja costera y no necesariamente representa el comportamiento de las precipitaciones en las zonas más alejadas del litoral. Lambayeque, en tanto, no forma parte de este pronóstico específico para la costa norte. El Senamhi mantiene el seguimiento de las condiciones debido a que las estimaciones pueden modificarse.

La posibilidad de una mayor intensidad aparece a partir del 27 de septiembre. En ese escenario, los acumulados podrían situarse entre 4 y 5 milímetros y eventualmente superar ese rango. Sin embargo, todavía no es posible determinar cuánto durará cada episodio, debido a que el pronóstico permite establecer periodos de ocurrencia, pero no precisar con anticipación si una lluvia se extenderá durante cuatro, cinco o seis horas.

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¿Qué provoca las lluvias en Piura y Tumbes? Senamhi explica el calentamiento del mar y las ondas Kelvin

El comportamiento de las lluvias está relacionado con la combinación de factores oceánicos y atmosféricos. En la costa norte, el calentamiento de la superficie marina adquiere especial importancia porque favorece una mayor evaporación y, con ello, una mayor disponibilidad de humedad en la atmósfera. Las condiciones de viento también intervienen en la formación de escenarios propicios para las precipitaciones.

Tumbes se encuentra actualmente cerca del rango de 26 a 27 °C en algunas zonas del mar. Las mediciones satelitales muestran este comportamiento en un área amplia, mientras que registros puntuales obtenidos mediante boyas pueden presentar valores distintos. En Piura, por su parte, la temperatura marina todavía no alcanza de manera general ese mismo rango.

A este escenario se suma la presencia de ondas Kelvin cálidas que han llegado a las costas peruanas durante el año. Algunas arribaron entre fines de agosto e inicios de septiembre y otras podrían alcanzar el litoral durante septiembre, octubre y noviembre. Este comportamiento contribuye a mantener el calentamiento de la costa y forma parte de las condiciones que favorecen las precipitaciones.

El especialista Javier Chiong, del área de Vigilancia Climática del Senamhi, señaló que estos episodios podrían constituir un adelanto del inicio de las lluvias en la región norte. No obstante, aclaró que esta posibilidad dependerá de cómo continúen evolucionando las condiciones atmosféricas y oceánicas. El organismo mantiene el monitoreo del escenario y considera que, por el momento, las lluvias previstas serán de ligera a moderada intensidad.

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