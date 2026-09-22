Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Rosa María Palacios explica el funcionamiento del Congreso | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

No son lo mismo: las marcadas diferencias entre El Niño costero y global y cómo golpearán al Perú

Los efectos de estos fenómenos incluirán lluvias intensas y desbordes en la costa peruana, así como sequías y cambios en los cultivos en los Andes y Amazonía, afectando la agricultura local.

Ambos fenómenos pueden provocar lluvias intensas, sequías y nevadas en Perú. Eventos previos estuvieron relacionados con desbordes, huaicos e inundaciones, lo que podría afectar cultivos en el país.
Ambos fenómenos pueden provocar lluvias intensas, sequías y nevadas en Perú. Eventos previos estuvieron relacionados con desbordes, huaicos e inundaciones, lo que podría afectar cultivos en el país.Foto: Andina/Composición La República
google iconLa República en Google

El Niño costero y El Niño global coinciden actualmente con distintas magnitudes y, según el más reciente reporte del Enfen, ambos eventos continuarán durante los próximos meses. El primero presenta, por el momento, una condición extraordinaria y el segundo una intensidad fuerte, con esta situación prevista hasta enero de 2027 y una posterior disminución gradual hasta el otoño.

Aunque los dos fenómenos están relacionados con un aumento persistente de la temperatura superficial del mar, no representan el mismo evento ni tienen el mismo alcance. El Niño costero se concentra principalmente frente a las costas de Perú y Ecuador, mientras que El Niño global se desarrolla en el Pacífico central y puede generar alteraciones en distintas partes del planeta.

Video destacado

PERIODISMO EN CRISIS TRAS ASESINATO DE CHINA POLO, LEIVA SE SALVA Y MARCO SIFUENTES EN ARDE TROYA

Puedes ver

Mafia en el Jorge Chávez: trabajadores del aeropuerto colocaban droga en maletas de pasajeros

lr.pe

El Niño costero y global: qué es cada fenómeno y dónde se origina el calentamiento del mar

El Niño costero se define por la presencia persistente de temperaturas del mar superiores al promedio en la zona del Pacífico cercana a las costas de Perú y Ecuador. Para determinar su ocurrencia y magnitud, el Enfen utiliza el Índice Costero El Niño (ICEN), calculado a partir de las anomalías de temperatura registradas durante tres meses en la región Niño 1+2.

Este fenómeno puede presentarse como parte del sistema El Niño-Oscilación Sur (ENOS) o debido a modificaciones de la circulación atmosférica en el Pacífico oriental. En cambio, El Niño global está asociado con el calentamiento del Pacífico central y su identificación utiliza el Índice Oceánico Niño (ONI), basado en las temperaturas de la región Niño 3+4. Su comportamiento está más relacionado con las interacciones entre el océano y la atmósfera a gran escala.

Puedes ver

"La China Polo" figura como “ignorada”: las cifras de homicidios que el Estado aún no logra conciliar

lr.pe

Así podrían afectar al Perú: lluvias, huaicos, sequías, nevadas y daños en los cultivos

En Perú, El Niño costero puede estar relacionado con lluvias muy intensas en la costa norte durante el verano. Los episodios de mayor magnitud registrados en 1982-1983, 1997-1998 y 2017 estuvieron acompañados por desbordes de ríos, huaicos, deslizamientos e inundaciones que afectaron viviendas, infraestructura, vías, servicios y zonas agrícolas.

El Niño global presenta otros efectos que pueden extenderse a diferentes regiones del país. Durante el verano puede favorecer una reducción de las lluvias, intensificar condiciones de sequía y aumentar la frecuencia de nevadas y granizadas en los Andes y la Amazonía. Estos eventos pueden afectar cultivos como papa y habas, además de los pastos naturales en zonas altoandinas, mientras que en la selva norte podrían modificar las condiciones de crecimiento del maíz amarillo duro.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar hoy en Perú, martes 22 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Temblor hoy en Perú: último sismo del martes 22 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

Como en 1997 o peor: las alertas de los expertos ante la primavera 2026 con temperaturas récord en Lima

Sociedad

Temblor hoy en Perú: último sismo del martes 22 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

Como en 1997 o peor: las alertas de los expertos ante la primavera 2026 con temperaturas récord en Lima

"Jhonsson Pulpo" llega a la sede policial Grecco a bordo de "La Bestia", vehículo del SUAT, en Cercado de Lima

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Constitución no debatirá este martes pedido de facultades

Elio Riera a Carlos Bruce por incidente con pistola eléctrica: “Estoy cansado de políticos que gozan de electrocutar a sus asesores”

JNE aún no aclara si exalcaldes que postulan como regidores podrán asumir la alcaldía: "Aún no ha sido materia de definición del pleno"