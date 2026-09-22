No son lo mismo: las marcadas diferencias entre El Niño costero y global y cómo golpearán al Perú

Ambos fenómenos pueden provocar lluvias intensas, sequías y nevadas en Perú. Eventos previos estuvieron relacionados con desbordes, huaicos e inundaciones, lo que podría afectar cultivos en el país.

Ambos fenómenos pueden provocar lluvias intensas, sequías y nevadas en Perú. Eventos previos estuvieron relacionados con desbordes, huaicos e inundaciones, lo que podría afectar cultivos en el país. Foto: Andina/Composición La República

El Niño costero y El Niño global coinciden actualmente con distintas magnitudes y, según el más reciente reporte del Enfen, ambos eventos continuarán durante los próximos meses. El primero presenta, por el momento, una condición extraordinaria y el segundo una intensidad fuerte, con esta situación prevista hasta enero de 2027 y una posterior disminución gradual hasta el otoño.

Aunque los dos fenómenos están relacionados con un aumento persistente de la temperatura superficial del mar, no representan el mismo evento ni tienen el mismo alcance. El Niño costero se concentra principalmente frente a las costas de Perú y Ecuador, mientras que El Niño global se desarrolla en el Pacífico central y puede generar alteraciones en distintas partes del planeta.

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El Niño costero y global: qué es cada fenómeno y dónde se origina el calentamiento del mar

El Niño costero se define por la presencia persistente de temperaturas del mar superiores al promedio en la zona del Pacífico cercana a las costas de Perú y Ecuador. Para determinar su ocurrencia y magnitud, el Enfen utiliza el Índice Costero El Niño (ICEN), calculado a partir de las anomalías de temperatura registradas durante tres meses en la región Niño 1+2.

Este fenómeno puede presentarse como parte del sistema El Niño-Oscilación Sur (ENOS) o debido a modificaciones de la circulación atmosférica en el Pacífico oriental. En cambio, El Niño global está asociado con el calentamiento del Pacífico central y su identificación utiliza el Índice Oceánico Niño (ONI), basado en las temperaturas de la región Niño 3+4. Su comportamiento está más relacionado con las interacciones entre el océano y la atmósfera a gran escala.

Así podrían afectar al Perú: lluvias, huaicos, sequías, nevadas y daños en los cultivos

En Perú, El Niño costero puede estar relacionado con lluvias muy intensas en la costa norte durante el verano. Los episodios de mayor magnitud registrados en 1982-1983, 1997-1998 y 2017 estuvieron acompañados por desbordes de ríos, huaicos, deslizamientos e inundaciones que afectaron viviendas, infraestructura, vías, servicios y zonas agrícolas.

El Niño global presenta otros efectos que pueden extenderse a diferentes regiones del país. Durante el verano puede favorecer una reducción de las lluvias, intensificar condiciones de sequía y aumentar la frecuencia de nevadas y granizadas en los Andes y la Amazonía. Estos eventos pueden afectar cultivos como papa y habas, además de los pastos naturales en zonas altoandinas, mientras que en la selva norte podrían modificar las condiciones de crecimiento del maíz amarillo duro.