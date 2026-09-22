Como en 1997 o peor: las alertas de los expertos ante la primavera 2026 con temperaturas récord en Lima

La primavera 2026 comenzará el 22 de septiembre a las 19:05 horas, trayendo a Lima temperaturas superiores a las habituales. Se prevén máximas de hasta 32 °C hacia diciembre.

La primavera 2026 comenzará el 22 de septiembre a las 19:05 horas, trayendo a Lima temperaturas superiores a las habituales. Se prevén máximas de hasta 32 °C hacia diciembre. Foto: El Peruano/Composición LR

La primavera 2026 comenzará oficialmente este martes 22 de septiembre a las 19:05 horas y llegará a Lima con temperaturas superiores a las habituales para esta época. Según el Senamhi, los valores máximos podrían alcanzar los 30 °C durante las primeras semanas y superar los 31 °C o 32 °C hacia diciembre.

El especialista Yuri Escajadillo, en declaraciones que recogió la Agencia Andina, explicó que las temperaturas más altas se presentarían principalmente entre el mediodía y las 3 de la tarde, mientras que los amaneceres registrarían entre 18 °C y 19 °C. Estas condiciones cálidas se desarrollan dentro del contexto climático asociado al fenómeno El Niño, que ya generó temperaturas elevadas durante el invierno.

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Lima podría superar los 30 °C esta primavera y alcanzar hasta 32 °C hacia diciembre

En los distritos de Lima Metropolitana ubicados cerca del litoral, como Callao, Cercado de Lima, Breña y Jesús María, los termómetros oscilarían entre 19 °C y 30 °C. En sectores más alejados de la costa, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, se esperan registros de entre 18 °C y 31 °C.

El Senamhi no descarta que las temperaturas superen los 32 °C hacia finales del año en algunas zonas de la capital. Escajadillo señaló que el comportamiento térmico presenta similitudes con las condiciones observadas en 1997, aunque actualmente algunos sectores de la costa peruana ya registran valores mayores a los de ese periodo.

Senamhi advierte cambios en el clima de Lima y recomienda protección ante la radiación UV

Durante los primeros días de la primavera todavía podrían mantenerse algunas características del invierno. Las mañanas presentarían cielo cubierto o nublado y, principalmente en las zonas cercanas al litoral, podrían registrarse episodios ocasionales de garúa o llovizna.

El panorama cambiará hacia el mediodía, cuando aumentará el brillo solar y también los niveles de radiación ultravioleta. Ante estas condiciones, el Senamhi recomendó a la población consultar los niveles de radiación UV y adoptar medidas de protección frente a la exposición solar durante las horas de mayor intensidad. Este martes 22 de septiembre dará inicio oficialmente la primavera en el Perú y en el resto del hemisferio sur; sin embargo, habrá un diferenciador respecto a los cambios en los próximos años.