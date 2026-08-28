Piura: exigen devolución de dinero tras retraso en entrega de lotes del proyecto inmobiliario Tahití Blue

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Varios ciudadanos que adquirieron un lote en el proyecto inmobiliario Tahití Blue, a cargo del grupo OL&AS, en el distrito de La Huaca, provincia de Paita, Piura, exigen la devolución de su dinero tras el incumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los terrenos.

Este es el caso de Andrea Sánchez Chirichigno, quien en 2021 compró un lote en la primera etapa por más de 25.000 dólares. Según el contrato, el plazo máximo para la ejecución del bien vencía en marzo de 2025, con un periodo adicional de 120 días calendario para la entrega definitiva.

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Sin embargo, el plazo fue incumplido. Sánchez señala que la empresa comunicó de forma arbitraria, a través de un correo electrónico, la ampliación del plazo hasta marzo de 2026. Pese a esta nueva prórroga, la inmobiliaria volvió a fallar y actualmente los afectados carecen de información certera sobre el estado de los lotes.

"Ellos han dado como razones del atraso el que no conseguían la autorización para el uso de agua potable. No entiendo cómo pueden vender algo si no tienen permisos (…) No hay nada, solo el pórtico, una pista que es la que conecta a todos los proyectos del grupo y un invernadero", aseveró Sánchez, quien presentó su denuncia contra la empresa inmobiliaria ante Indecopi, solicitando la entrega del bien o la devolución del 100% de los aportes.

Sanción de Indecopi

El caso de Sánchez no es el único. La República tuvo acceso a la resolución final N° 1055-2026/CC2, emitida por la Sala de Protección al Consumidor de Indecopi ante una denuncia interpuesta por Andrea Posavac Trelles y Javier Calderón Burneo contra el mismo grupo inmobiliario.

Esta pareja adquirió un lote en la primera etapa de Tahití Blue en febrero de 2021 por un valor superior a los 26.000 dólares, con fecha límite de ejecución en febrero de 2025 y un margen de 120 días para su entrega. Tras el vencimiento de ambos plazos sin obras concluidas, la empresa envió un correo en marzo informando una nueva fecha y, tras el reclamo de la devolución del monto pago, denegó la solicitud presentada por los compradores.

Ante el reclamo, en una primera instancia, Indecopi declaró fundada la denuncia por el incumplimiento en los plazos de entrega y la negativa a devolver el dinero aportado, sancionando al grupo con una multa de 22,19 UIT, equivalente a más de 122.000 soles.

El organismo resolvió que las demoras atribuibles a entidades públicas o terceros —argumento utilizado por la inmobiliaria para justificar las prórrogas— no eximen de responsabilidad a la empresa frente a los consumidores, al tratarse de contingencias operativas que una entidad especializada en el rubro debió prever.

"Queremos que devuelvan lo que pagamos (...) No puede ser que si ellos no pueden obtener los permisos, sean los consumidores los que tienen que pagar los platos rotos (...) Nunca nos comunicaron que existiese un problema importante con los plazos o los permisos", comentó Javier Calderón.

Más implicados

Al igual que en los casos anteriores, existen numerosos compradores a la espera de respuestas sobre el estado de sus predios. Andrea señaló que llegó a conformar un grupo de WhatsApp con cerca de 300 afectados por los retrasos de los proyectos del grupo OL&AS.

La iniciativa se desintegró tras una reunión virtual donde recibieron amenazas anónimas. Un usuario desconocido advirtió que no se realizarían reembolsos y aseguró tener identificados a los administradores del chat, respaldando la intimidación con capturas de pantalla y mensajes de advertencia.

Sin respuesta oficial del grupo OL&AS

Este medio intentó comunicarse con los representantes del grupo OL&AS para obtener su versión, sin obtener respuesta hasta el cierre de edición. Su último pronunciamiento en redes sociales data del 20 de julio, fecha en la que habilitaron un canal de atención y prometieron un comunicado institucional que aún no ha sido difundido. Además, a través de las cuentas de Tahiti Blue, informan que el condominio se encuentra en la etapa final de sus procesos urbanísticos y registrales.