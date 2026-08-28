HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Piura: exigen devolución de dinero tras retraso en entrega de lotes del proyecto inmobiliario Tahití Blue

Los compradores de la primera etapa del proyecto en Piura señalan que ya se vencieron los dos plazos establecidos por la empresa para la entrega del bien pero el proyecto cuenta solo con un portón, una pista y un invernadero.

Ciudadanos exigen devolución de su dinero ante retrasos en la obra.
Ciudadanos exigen devolución de su dinero ante retrasos en la obra. | Redes sociales
Escuchar
Resumen
Compartir

Varios ciudadanos que adquirieron un lote en el proyecto inmobiliario Tahití Blue, a cargo del grupo OL&AS, en el distrito de La Huaca, provincia de Paita, Piura, exigen la devolución de su dinero tras el incumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los terrenos.

Este es el caso de Andrea Sánchez Chirichigno, quien en 2021 compró un lote en la primera etapa por más de 25.000 dólares. Según el contrato, el plazo máximo para la ejecución del bien vencía en marzo de 2025, con un periodo adicional de 120 días calendario para la entrega definitiva.

TE RECOMENDAMOS

ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales comerciales desde los S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y dónde participar

lr.pe

Sin embargo, el plazo fue incumplido. Sánchez señala que la empresa comunicó de forma arbitraria, a través de un correo electrónico, la ampliación del plazo hasta marzo de 2026. Pese a esta nueva prórroga, la inmobiliaria volvió a fallar y actualmente los afectados carecen de información certera sobre el estado de los lotes.

"Ellos han dado como razones del atraso el que no conseguían la autorización para el uso de agua potable. No entiendo cómo pueden vender algo si no tienen permisos (…) No hay nada, solo el pórtico, una pista que es la que conecta a todos los proyectos del grupo y un invernadero", aseveró Sánchez, quien presentó su denuncia contra la empresa inmobiliaria ante Indecopi, solicitando la entrega del bien o la devolución del 100% de los aportes.

Sanción de Indecopi

El caso de Sánchez no es el único. La República tuvo acceso a la resolución final N° 1055-2026/CC2, emitida por la Sala de Protección al Consumidor de Indecopi ante una denuncia interpuesta por Andrea Posavac Trelles y Javier Calderón Burneo contra el mismo grupo inmobiliario.

Esta pareja adquirió un lote en la primera etapa de Tahití Blue en febrero de 2021 por un valor superior a los 26.000 dólares, con fecha límite de ejecución en febrero de 2025 y un margen de 120 días para su entrega. Tras el vencimiento de ambos plazos sin obras concluidas, la empresa envió un correo en marzo informando una nueva fecha y, tras el reclamo de la devolución del monto pago, denegó la solicitud presentada por los compradores.

PUEDES VER: Oficial de la PNP atropella y mata a joven estudiante de odontología en Los Olivos: "Se dio a la fuga"

lr.pe

Ante el reclamo, en una primera instancia, Indecopi declaró fundada la denuncia por el incumplimiento en los plazos de entrega y la negativa a devolver el dinero aportado, sancionando al grupo con una multa de 22,19 UIT, equivalente a más de 122.000 soles.

El organismo resolvió que las demoras atribuibles a entidades públicas o terceros —argumento utilizado por la inmobiliaria para justificar las prórrogas— no eximen de responsabilidad a la empresa frente a los consumidores, al tratarse de contingencias operativas que una entidad especializada en el rubro debió prever.

"Queremos que devuelvan lo que pagamos (...) No puede ser que si ellos no pueden obtener los permisos, sean los consumidores los que tienen que pagar los platos rotos (...) Nunca nos comunicaron que existiese un problema importante con los plazos o los permisos", comentó Javier Calderón.

Más implicados

Al igual que en los casos anteriores, existen numerosos compradores a la espera de respuestas sobre el estado de sus predios. Andrea señaló que llegó a conformar un grupo de WhatsApp con cerca de 300 afectados por los retrasos de los proyectos del grupo OL&AS.

La iniciativa se desintegró tras una reunión virtual donde recibieron amenazas anónimas. Un usuario desconocido advirtió que no se realizarían reembolsos y aseguró tener identificados a los administradores del chat, respaldando la intimidación con capturas de pantalla y mensajes de advertencia.

Sin respuesta oficial del grupo OL&AS

Este medio intentó comunicarse con los representantes del grupo OL&AS para obtener su versión, sin obtener respuesta hasta el cierre de edición. Su último pronunciamiento en redes sociales data del 20 de julio, fecha en la que habilitaron un canal de atención y prometieron un comunicado institucional que aún no ha sido difundido. Además, a través de las cuentas de Tahiti Blue, informan que el condominio se encuentra en la etapa final de sus procesos urbanísticos y registrales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Informativo Judicial - Corte de Sullana

Informativo Judicial - Corte de Sullana

LEER MÁS
Tres encuestas en Piura que favorecen al candidato a gobernador regional Reynaldo Hilbck son inválidas

Tres encuestas en Piura que favorecen al candidato a gobernador regional Reynaldo Hilbck son inválidas

LEER MÁS
Corte de Sullana inspecciona terreno para habilitar zona de la Unidad de Flagrancia

Corte de Sullana inspecciona terreno para habilitar zona de la Unidad de Flagrancia

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

LEER MÁS
Oficial de la PNP atropella y mata a joven estudiante de odontología en Los Olivos: "Se dio a la fuga"

Oficial de la PNP atropella y mata a joven estudiante de odontología en Los Olivos: "Se dio a la fuga"

LEER MÁS
Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales comerciales desde los S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y dónde participar

Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales comerciales desde los S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y dónde participar

LEER MÁS
Gobierno de Keiko Fujimori insiste en el estado de emergencia: decretan medida en Lima y Callao por 60 días

Gobierno de Keiko Fujimori insiste en el estado de emergencia: decretan medida en Lima y Callao por 60 días

LEER MÁS
Cinestar cierra su emblemática sede en Breña tras 20 años y anuncia su última función este 28 de agosto

Cinestar cierra su emblemática sede en Breña tras 20 años y anuncia su última función este 28 de agosto

LEER MÁS
Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025