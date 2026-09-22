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¿Qué distritos de Lima tendrán más calor esta primavera? Senamhi prevé hasta 32 °C

El fenómeno El Niño influye en el aumento de calor. Se prevén condiciones climáticas cálidas, con mañanas nubladas y episodios de garúa. Se recomienda estar atento a los niveles de radiación UV.

Lima afrontará la primavera con temperaturas más altas de lo habitual
Lima afrontará la primavera con temperaturas más altas de lo habitualFoto: composición LR/Andina
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La primavera comenzará oficialmente este martes 22 de setiembre a las 19.05 horas y Lima afrontará la nueva estación con temperaturas más altas de lo habitual. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé que los valores máximos alcancen los 30 °C durante las primeras semanas y superen los 31 °C o 32 °C hacia diciembre.

Las temperaturas más altas se registrarían en los distritos de Lima Metropolitana alejados del litoral, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, donde los valores oscilarían entre los 18 °C y 31 °C y podrían superar los 32 °C hacia fines de año. En zonas próximas al litoral, como Callao, Cercado de Lima, Breña y Jesús María, las temperaturas fluctuarían entre los 19 °C y 30 °C.

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¿A qué hora se sentirá más el calor en Lima?

El especialista del Senamhi, Yuri Escajadillo, explicó que las temperaturas máximas se registrarían principalmente entre el mediodía y las 15.00 horas. En contraste, los amaneceres presentarían valores cercanos a los 18 °C y 19 °C.

“Y hacia fines de año, en diciembre, no descartemos que superemos los 31 °C o 32 °C en la capital. La sensación térmica también va a aumentar”, señaló el experto. Durante los primeros días de la primavera todavía se mantendrían algunas condiciones propias del invierno, con mañanas de cielo cubierto o nublado y episodios ocasionales de garúa o llovizna, sobre todo en sectores cercanos al litoral.

El Niño influye en las condiciones cálidas

Escajadillo explicó que las temperaturas elevadas responden al contexto climático asociado con el fenómeno El Niño, que ya generó condiciones cálidas durante el invierno que está por concluir.

“Es un contexto anómalo de la primavera. El Niño ya ha dejado condiciones cálidas en el invierno que ya termina prácticamente este miércoles”, indicó. El especialista añadió que el comportamiento de las temperaturas presenta similitudes con las condiciones observadas durante 1997, aunque precisó que algunos sectores de la costa peruana ya registran valores superiores a los de ese año.

Hacia el mediodía aumentará la presencia de brillo solar y, con ello, también los niveles de radiación ultravioleta. Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la población informarse sobre los niveles de radiación UV y adoptar medidas de protección frente a la exposición solar.

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