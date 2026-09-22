Fenómeno El Niño marcará la primavera: Senamhi prevé lluvias al norte y hasta 32 °C en la costa

La primavera comenzará este martes 22 de septiembre a las 7.05 p. m. con un escenario marcado por temperaturas superiores a lo normal en la costa peruana y una mayor frecuencia de precipitaciones en el norte. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé condiciones muy cálidas en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, con incrementos de hasta 5 °C sobre los valores habituales.

El cambio de estación también estará acompañado por lluvias que ya se presentan en algunas regiones. En Tumbes y Piura se esperan precipitaciones de ligera intensidad entre el 22 y el 25 de septiembre, mientras que desde el 27 de septiembre podrían intensificarse. En Tacna, en tanto, las lluvias registradas durante los últimos días ya provocaron la cancelación y reprogramación de vuelos y huaicos en la carretera Costanera.

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Tumbes y Piura tendrán más lluvias

Las precipitaciones previstas para la costa norte estarán asociadas al incremento de la humedad, la nubosidad y la temperatura superficial del mar en el contexto de El Niño Costero 2026-2027. Los mayores acumulados entre el 22 y el 25 de septiembre se esperan en sectores de la sierra de Piura, principalmente en Ayabaca, con valores de hasta 10 milímetros. En la costa de Piura, específicamente en Sullana, alcanzarían hasta 5 milímetros, mientras que en las provincias de Tumbes y Zarumilla llegarían a valores próximos a 10 milímetros.

A partir del 27 de septiembre, Senamhi prevé un incremento de la intensidad de las lluvias en sectores de Piura y Tumbes. En la cabecera de la cuenca del río Tumbes, las precipitaciones podrían superar los 20 milímetros y generar un ligero incremento de su caudal.

Este episodio podría marcar el inicio adelantado de un periodo de mayor frecuencia de lluvias en la costa norte. Para los siguientes meses, Senamhi estima precipitaciones por encima de lo normal en la costa norte y en sectores del norte y centro-occidental de los Andes. En Tumbes y Piura existe una creciente probabilidad de lluvias de moderada a fuerte intensidad, escenario que podría acentuarse entre noviembre y diciembre.

Lluvias afectan vuelos y carretera en Tacna

En Tacna, las precipitaciones ya ocasionaron interrupciones en el transporte aéreo y terrestre. Los vuelos hacia Lima previstos para la tarde del domingo 20 de septiembre fueron cancelados y reprogramados por las fuertes lluvias. El lunes 21, las salidas programadas después de las 3.00 p. m. también fueron suspendidas. LATAM y SKY reprogramaron los viajes cancelados para este martes 22.

Las operaciones del aeropuerto internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa se desarrollaron con normalidad durante la mañana de este martes, aunque se esperaba la presencia de lloviznas por la tarde. Las precipitaciones también provocaron un nuevo huaico en el kilómetro 68 de la carretera Costanera, a la altura de la Quebrada de Burros, en el tramo que conecta Tacna con Ilo.

Calles de Tacna. Foto: Exitosa

El deslizamiento ocurrió alrededor de las 11.30 p. m. del domingo y cubrió la vía con barro. Provías Nacional realizó trabajos de limpieza y habilitó parcialmente la carretera para permitir el paso de los vehículos. Debido a la presencia de lodo y piedras, se recomendó a los conductores circular con precaución o utilizar la carretera Panamericana.

Senamhi informó que las precipitaciones en la costa de Tacna y Moquegua continuarían hasta este martes 22. Del miércoles 23 al viernes 25 se prevé un incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la costa y sierra de ambas regiones.

Lima superaría los 32 °C hacia diciembre

En Lima Metropolitana, los distritos alejados del litoral registrarían las temperaturas más altas. La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho presentarían valores de entre 18 °C y 31 °C, con probabilidad de superar los 32 °C hacia fines de año. En Callao, Cercado de Lima, Breña y Jesús María, las temperaturas fluctuarían entre 19 °C y 30 °C.

Las máximas se registrarían principalmente entre el mediodía y las 3.00 p. m., mientras que los amaneceres tendrían temperaturas cercanas a los 18 °C y 19 °C. Durante los primeros días de primavera todavía se esperan mañanas con cielo cubierto o nublado y episodios ocasionales de garúa o llovizna. Conforme avance la estación, aumentaría la presencia de brillo solar y las temperaturas subirían de manera gradual.

El especialista del Senamhi Yuri Escajadillo explicó que el contexto de El Niño Costero influye en las condiciones cálidas. Yuri Escajadillo señaló: "Y hacia fines de año, en diciembre, no descartemos que superemos los 31 °C o 32 °C en la capital. La sensación térmica también va a aumentar".

En Tacna, Senamhi estima temperaturas máximas de entre 22 °C y 24 °C en la costa litoral y de 23 °C a 25 °C en la costa interior. En la sierra alta, los valores máximos oscilarían entre 17 °C y 22 °C. En Moquegua, la estación CO-Ilo registró una máxima de 24,6 °C en la costa, mientras que CO-Quinistaquillas alcanzó 31,8 °C en la zona andina.

En otras regiones también se esperan variaciones. En la zona andina occidental se prevén temperaturas superiores a lo normal durante el día y la noche, principalmente en Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lima, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna. Huánuco, Pasco, Junín, Apurímac, Cusco y Puno presentarían valores entre normales y superiores a lo habitual, aunque las temperaturas nocturnas serían inferiores a lo normal principalmente en Apurímac, Cusco y Puno.

En la Amazonía se esperan temperaturas entre normales y superiores a sus valores climáticos habituales, pero las precipitaciones se mantendrían entre normales e inferiores a lo habitual en esta región y en sectores de la sierra suroriental, principalmente Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno.

De acuerdo con el Comunicado Oficial ENFEN N.° 16-2026, se mantiene la Alerta de El Niño Costero, cuya evolución se prevé hasta mediados del otoño de 2027. El fenómeno también está relacionado con el escenario cálido previsto para la costa durante los próximos meses.

La radiación ultravioleta se mantendrá entre niveles altos y extremadamente altos a nivel nacional durante la primavera. En la costa, los valores promedio y máximos se ubicarán dentro de ese rango, mientras que en las regiones andina y amazónica predominarán niveles muy altos y extremadamente altos. Senamhi recomienda adoptar medidas de protección frente a la exposición prolongada al sol.