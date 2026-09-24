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Política

Fuerza Popular: trabajadora del despacho de la diputada Kim Muñoz figura en el planillón de Movadef

Cecilia Villanueva Oshiro, candidata a regidora por Lima, aparece en el listado que el Movadef presentó ante el JNE en 2011. La postulante negó haber firmado el documento y sostuvo que sus datos pudieron ser utilizados sin autorización.

Cecilia Villanueva, candidata a regidora de Lima, negó vínculos con el Movadef. Foto: composición LR
Cecilia Villanueva, candidata a regidora de Lima, negó vínculos con el Movadef. Foto: composición LR
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Una trabajadora del despacho de la diputada de Fuerza Popular Kim Muñoz aparece entre los nombres que figuran en el planillón del Movadef presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 2011. Se trata de Cecilia Villanueva Oshiro, quien también postula a regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima por el partido de Keiko Fujimori.

Villanueva Oshiro declaró para el programa 'ContraCorriente' luego de que el medio la consultara por su aparición en el planillón y la firma que figura junto a sus datos. La candidata negó reconocer ese documento y rechazó haberlo suscrito. “Jamás he firmado, jamás. Deben haber adulterado mi nombre, habrán falsificado mi firma”, sostuvo.

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La candidata también afirmó que consultó su caso con el JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Fuerza Popular. Según explicó, buscó que se revise su aparición en el listado porque aseguró que nunca autorizó la inclusión de sus datos en un documento relacionado con el Movadef.

El caso adquiere relevancia porque Villanueva Oshiro no solo participa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, sino que además trabaja como técnica en el despacho de Kim Muñoz. De acuerdo con información sobre las remuneraciones del Congreso, recibió S/8.033,11 durante agosto del 2026.

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El nombre de Cecilia Villanueva no fue el único de Fuerza Popular que apareció en el listado difundido por 'ContraCorriente'. Lenin Tafur, quien también postuló al Congreso por el partido fujimorista y ahora participa como candidato a regidor en Nuevo Chimbote, figura en el mismo documento.

Tafur rechazó haber suscrito una ficha para respaldar al Movadef. “Rechazo contundentemente que no he firmado ninguna ficha de adhesión. No he autorizado el uso de mis datos personales”, declaró para ‘Contracorriente’. El candidato también cuestionó que su información haya aparecido en un documento relacionado con el denominado “Pensamiento Gonzalo”.

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La presencia de ambos nombres ya había sido reportada antes en investigaciones sobre el planillón que el Movadef presentó en 2011 para intentar su inscripción como organización política. En noviembre de 2025, Perú21 informó que Villanueva y Tafur estaban entre los entonces precandidatos al Congreso cuyos nombres aparecían en ese listado. Ambos negaron haberlo firmado.

El reporte más reciente amplió el caso a las elecciones municipales. Además de los dos postulantes de Fuerza Popular, el listado incluye a Juan de Dios Llosa, de Alianza para el Progreso, y Sonia Molero, de Juntos por el Perú. Todos los candidatos mencionados negaron tener relación con el Movadef o haber autorizado la utilización de sus datos.

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