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Minsa gastó S/1,5 millones en equipos biomédicos, pero aún no se entregan ni usan en hospitales de Lima, según Contraloría

La Contraloría advirtió que dispositivos no son puestos al servicio de los pacientes por demoras en su entrega y uso a hospitales de San Juan de Lurigancho, Arzobispo Loayza y San Juan Bautista.

Equipos biomédicos sin uso en hospitales de Lima
Equipos biomédicos sin uso en hospitales de LimaFoto: Contraloría
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Una serie de equipos biomédicos adquiridos por el Ministerio de Salud (Minsa) por S/1.5 millones aún no son puestos en funcionamiento en favor de los pacientes debido a demoras en la entrega y uso en diversos hospitales de Lima Metropolitana, alertó la Contraloría General de la República tras una evaluación realizada del 18 de julio de 2025 al 25 de agosto de 2026.

Entre los dispositivos se encuentran dos equipos de laparoscopia valorizados en S/1.264.901 que estaban destinados para el Hospital de San Juan de Lurigancho y el Hospital San Juan Bautista de la provincia de Huaral, pero se encuentran sin uso por falta de conformidad.

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Asimismo, figuran dos equipos de electrocirugía para cono LEEP, valorizados en S/120.430, que no han sido entregados al Hospital de San Juan de Lurigancho y al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, pese a haber transcurrido más de 75 días calendario de vencimiento del plazo contractual, lo que puede generar mayores gastos a los hospitales e inclusive la resolución del contrato, según el organismo.

Consultada por esta situación, la Oficina de Abastecimiento del Minsa informó que el contrato de esos equipos continúa en ejecución y no disponen de actas de conformidad, a lo que se suma que tampoco ha sido pagado o cancelado, según el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Hospitales no utilizan equipos entregados

La Contraloría también verificó que dos videocolposcopios, cuyo valor asciende a S/123.960, fueron entregados e instalados en los hospitales de San Juan de Lurigancho y San Juan Bautista de la provincia de Huaral, pero no son utilizados a pesar de contar con su respectiva conformidad desde hace 91 días.

En el caso del primer hospital, el personal técnico del área de Ginecología Oncológica manifestó desconocer su manejo porque la instalación física del equipo habría sido realizada en presencia de un trabajador que ya no labora en la institución, mientras que el médico jefe del área indicó que, por disposición del proveedor, el dispositivo no debía utilizarse hasta recibir una autorización formal.

En el segundo hospital, el director explicó que el único especialista responsable de operar el equipo (cirujano oncólogo) renunció el 12 de mayo de 2026 y actualmente se ejecuta un proceso de contratación de nuevo personal asistencial. Además, informó que el Minsa comunicó la autorización de uso mediante correo electrónico del 3 de junio de 2026, pero se carece de las credenciales de acceso al software.

Para la Contraloría, esta situación podría limitar el diagnóstico de enfermedades y el tratamiento oportuno de lesiones premalignas del cuello uterino que se podría realizar mediante el uso de estos equipos.

El organismo comunicó estos hechos al titular del Minsa para que adopte medidas urgentes a fin de lograr poner en funcionamiento los equipos al servicio de los pacientes que acuden a los hospitales involucrados.

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