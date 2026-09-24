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Política

Congresistas opinan sobre participación de Keiko Fujimori en la ONU: "Repite un discurso que ya le escuchamos a Boluarte"

La diputada Indira Huilca (Ahora Nación) y el senador Flavio Figallo (Partido del Buen Gobierno) comentaron el discurso de Keiko Fujimori en Nueva York.

Congresistas dieron sus opiniones sobre discurso de Fujimori ante la ONU | Composición: LR.
Congresistas dieron sus opiniones sobre discurso de Fujimori ante la ONU | Composición: LR.Composición LR
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Tras el discurso de Keiko Fujimori ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), varios congresistas se pronunciaron sobre sus declaraciones. Para algunos, la participación de la presidenta careció de sustancia. Tal es el caso de Indira Huilca, representante de la bancada de Ahora Nación, quien comparó el discurso de Fujimori con el realizado anteriormente por Dina Boluarte.

"Ayer hemos escuchado a la señora Fujimori repitiendo un discurso que ya le hemos escuchado a la señora Boluarte. Creo que en este momento nos toca plantear cuestiones de fondo en la Cámara de Diputados", indicó.

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En su discurso en Nueva York, Fujimori planteó que los grupos criminales deberían ser catalogados como organizaciones terroristas, con el objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan participar en operativos contra la delincuencia. Al respecto, Flavio Figallo —senador del Partido del Buen Gobierno— consideró que una propuesta de este tipo podría generar afectaciones a personas inocentes.

"Nosotros no estamos de acuerdo con el tema de adherir como grupos terroristas a grupos criminales. Creo que eso puede llevar a mucha violencia en nuestro país. (…) Los daños colaterales que podrían causar para personas que no tienen nada que ver podrían ser mayores. Esto afecta a los derechos de terceras personas y podría hasta causar su muerte".

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También hay voces a favor

En Renovación Popular, partido cercano al Gobierno, el diputado Alex Segura también se pronunció sobre el discurso de Fujimori ante los representantes internacionales en la ONU. Como se sabe, otro de los puntos abordados por la presidenta fue que la justicia peruana había vulnerado los derechos de policías y militares procesados por violaciones de derechos humanos. Al respecto, el diputado del partido de Rafael López Aliaga coincidió con la mandataria.

"Yo estoy totalmente de acuerdo con la señora presidenta de la República. Es importantísimo dar el soporte legal a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Ellos han puesto el pecho en la lucha contra el terrorismo. No podemos ser desagradecidos", señaló.

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Críticas a Fujimori también vienen del Poder Judicial

A propósito de este último punto, sostenido por la mandataria en su discurso, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, consideró que tales declaraciones no son adecuadas y que representan acusaciones falsas contra las instituciones de justicia del país.

"Ante Naciones Unidas ha hecho unas afirmaciones que no las puedo permitir como presidenta del Poder Judicial. Las rechazo completamente. Ella no dijo Poder Judicial. Correcto. Pero, ¿quién juzga? ¿Quién juzga en una democracia? Ella dio su palabra de que iba a respetar la independencia de los jueces. Nadie persigue aquí ni a policías ni a militares", indicó.

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