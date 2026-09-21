Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | ICE aumenta los arrestos para estos conductores en EE.UU.

ICE aumenta los arrestos para estos conductores en Estados Unidos. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

ICE aumenta los arrestos para estos conductores en Estados Unidos. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Se confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en conjunto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han incrementado sus operativos dirigidos a un sector clave de inmigrantes en diversas partes de EE.UU. y se trata de camioneros. Las detenciones se están realizando en estaciones de pesaje, áreas de descanso y otros puntos muy utilizados por conductores profesionales.

ICE contra los conductores con licencias CDL

El medio NBC News ha recopilado diversos videos de redes sociales donde se muestran las detenciones de conductores en diversos puntos de EE.UU. como en las estaciones de pesaje y paradas. Estos sitios se han convertido en lugares recurrentes de las redadas.

"Podrías pasar decenas y decenas de horas solo para identificar a un inmigrante que represente una amenaza real, como un delincuente violento", dijo John Sandweg, quien fue director del ICE durante la administración de Barack Obama. "Entonces empiezan a considerar operaciones como esta, donde se persigue a individuos desconocidos, en áreas donde se cree que podrían congregarse. Se pueden realizar más arrestos más rápidamente, que es, en definitiva, lo que importa", agregó.

Cabe mencionar que una de las operaciones clave detalladas por el gobierno federal fue Shield, cuya segunda fase se realizó entre el 28 y el 30 de julio. Allí, según el DHS y la Fmcsa, 51 inmigrantes indocumentados fueron detenidos y 766 conductores y vehículos quedaron fuera de servicio.

No obstante, a través de un comunicado a NBC News, un portavoz del DHS aseguró que los operativos llevados a cabo por la agencia federal no tienen como objetivo a los camioneros por ser inmigrantes. "El ICE está buscando a personas que se encuentran ilegalmente en el país e investigando el fraude que permite que conductores no calificados operen vehículos comerciales. Esto es de sentido común", de acuerdo con el DHS.

¿Por qué el gobierno quiere retirar las licencias CDL?

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa) indicó que el sistema anterior tenía dificultades para comprobar los antecedentes de conducción obtenidos fuera de EE.UU. Además, las autoridades también detectaron problemas relacionados con los documentos de autorización de empleo (EAD).