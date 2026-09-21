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Sociedad

Primavera 2026 en Perú: conoce la fecha y hora exacta en que inicia la nueva estación

Durante el equinoccio, que ocurre dos veces al año, ambos hemisferios reciben igual cantidad de luz solar, lo que define los cambios estacionales. La primavera durará hasta el 21 de diciembre de 2026, cuando comenzará el verano.

El equinoccio de septiembre simboliza el comienzo de la primavera y culminará el 21 de diciembre de 2026, cuando se iniciará el verano en el país.
El equinoccio de septiembre simboliza el comienzo de la primavera y culminará el 21 de diciembre de 2026, cuando se iniciará el verano en el país.Foto: composición LR/Difusión
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La primavera está próxima a comenzar en el hemisferio sur y en Perú el cambio de estación ocurrirá en septiembre de 2026. El inicio estará determinado por el equinoccio, fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol se ubica directamente sobre la línea del ecuador terrestre.

Este evento astronómico ocurre dos veces al año y está relacionado con la posición del Sol respecto de la Tierra. Durante el equinoccio, ambos hemisferios reciben iluminación solar, una característica que también marca uno de los momentos del calendario en que se producen los cambios de estación.

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¿Cuándo empieza la primavera 2026 en Perú y cuánto durará la estación?

Para el hemisferio sur, el equinoccio de septiembre marca el comienzo de la primavera. En Perú, este acontecimiento se registrará el martes 22 de septiembre de 2026 a las 7:05 p. m., momento establecido para el inicio oficial de la nueva estación.

La primavera permanecerá hasta el 21 de diciembre de 2026, cuando tendrá lugar el cambio hacia la siguiente estación. Los equinoccios y solsticios son los cuatro fenómenos astronómicos que permiten establecer los cambios estacionales a lo largo del año.

En el hemisferio sur, los equinoccios se presentan en marzo y septiembre, correspondientes al otoño y la primavera, respectivamente. Por su parte, los solsticios ocurren en junio y diciembre, asociados al invierno y el verano. Estos fenómenos están relacionados con la posición aparente del Sol respecto de la Tierra y de las líneas de referencia astronómicas.

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¿Cómo funciona el equinoccio de primavera y qué efectos tiene en la Tierra?

Etimológicamente, equinoccio remite al concepto de duración semejante entre la luz y la sombra. Sucede en el instante en que el eje de la Tierra no se inclina ni hacia el Sol ni en dirección opuesta, lo que distribuye la radiación solar de manera uniforme de polo a polo.

Una de las particularidades de este fenómeno es la alineación cardinal: el Sol emerge exactamente por el este y se pone por el oeste en todo el globo.

Pese a la definición teórica, el día y la noche rara vez duran exactamente lo mismo en todas las ciudades. La refracción de la luz en la atmósfera hace que el Sol sea visible unos minutos antes del amanecer real y después del atardecer, por lo que la duración de las horas de luz cambia ligeramente según la latitud.

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