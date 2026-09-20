Senamhi alerta por temperaturas de hasta 36 °C y fuertes vientos en 18 departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta por el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la costa y sierra del país desde el domingo 20 hasta el martes 22 de septiembre del 2026. De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 373, con nivel de alerta rojo, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 36 °C en la costa norte y los 31 °C en la sierra norte.

El pronóstico comprende 18 departamentos y advierte, además, sobre un aumento de la radiación ultravioleta (UV), ráfagas de viento de hasta 40 km/h y la posibilidad de lluvias dispersas en algunos sectores de la costa norte.

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¿Qué regiones soportarán las temperaturas más altas?

Según el Senamhi, la costa norte registrará temperaturas máximas de entre 25 °C y 36 °C, mientras que en la costa central se esperan valores de entre 24 °C y 30 °C. En la costa sur, los registros oscilarán entre 22 °C y 30 °C.

En la sierra norte, las temperaturas máximas estarán entre 25 °C y 31 °C. Por su parte, la sierra central alcanzará valores de entre 24 °C y 29 °C, mientras que en la sierra sur se prevén temperaturas de entre 15 °C y 29 °C.

Los departamentos comprendidos en el aviso son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Puno y Tumbes.

Radiación UV y vientos de hasta 40 km/h

El aviso meteorológico también advierte que la escasa nubosidad durante el mediodía favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta, lo que podría aumentar el riesgo por exposición prolongada al sol.

A ello se sumarán ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las tardes. Asimismo, el Senamhi no descarta la ocurrencia de lluvias dispersas en la costa norte durante el periodo de vigencia de la alerta.

Indeci recomienda evitar la exposición directa al sol

Ante las condiciones previstas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a utilizar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV cuando se encuentre expuesta a la radiación solar. También recomendó beber abundante líquido y evitar la exposición directa a los rayos solares.

Entre las medidas preventivas, el organismo aconsejó reducir las actividades físicas al aire libre entre las 10 a. m. y las 5 p. m., utilizar ropa de colores claros y mantener una ventilación adecuada en las viviendas y centros de labores. Además, sugirió contar con sobres de suero oral.

El Indeci también pidió evitar el consumo de alimentos y refrescos que no cuenten con refrigeración, así como verificar que pescados, mariscos y carnes rojas se encuentren frescos para prevenir posibles intoxicaciones.

A través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la institución mantiene el monitoreo de los departamentos comprendidos en el aviso y coordina con las autoridades regionales y locales las acciones correspondientes ante los efectos de este fenómeno meteorológico.