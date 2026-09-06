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Pasajera denuncia que trabajador del aeropuerto Jorge Chávez le robó S/300 vía Yape tras darle su celular para verificar su tarjeta de embarque

El hecho ocurrió cuando la influencer Crys Uchuya dejó abierta la aplicación Yape y, al recuperar su teléfono, detectó la transferencia. Tras reclamar, el dinero fue restituido, pero presentó una denuncia en la comisaría del aeropuerto.

Lima Airport Partners (LAP) informó sobre la desvinculación del trabajador involucrado y la suspensión de otros compañeros mientras se investiga el caso
Lima Airport Partners (LAP) informó sobre la desvinculación del trabajador involucrado y la suspensión de otros compañeros mientras se investiga el caso | Foto: composición LR
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Una pasajera denunció un presunto robo de S/300 mediante una transferencia realizada por Yape mientras se encontraba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. De acuerdo con el testimonio difundido por la creadora de contenido Crys Uchuya, el movimiento bancario habría ocurrido después de que entregara su teléfono a un trabajador encargado de revisar su tarjeta de embarque y pasaporte.

La influencer afirmó que detectó la operación aproximadamente un minuto después de recuperar su equipo y que el dinero fue devuelto luego de que reclamara al trabajador. Pese a la devolución, la pasajera acudió a la comisaría del aeropuerto para presentar una denuncia y continuar con el procedimiento correspondiente. Posteriormente, recibió información sobre las medidas adoptadas por el terminal mientras se investigan los hechos.

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Pasajera detectó una transferencia de S/300 tras entregar su celular en el Jorge Chávez

Según explicó Uchuya, momentos antes había utilizado Yape para pagar un servicio de taxi y dejó la aplicación abierta en segundo plano. Luego entregó su teléfono junto con sus documentos al trabajador que debía comprobar los datos relacionados con su viaje.

La denunciante contó que observó al trabajador interactuar con la pantalla de su celular, aunque inicialmente pensó que estaba realizando alguna acción necesaria para revisar su información. Al volver a tener el equipo, comprobó el saldo de su cuenta y encontró una transferencia de S/300 efectuada poco tiempo antes.

Ante ello, reclamó directamente al trabajador y solicitó que el monto fuera restituido. Según su versión, la devolución se produjo en ese momento. Después pidió la intervención del personal de seguridad y terminó presentando una denuncia en la dependencia policial ubicada dentro del aeropuerto. El procedimiento, señaló, se extendió durante alrededor de una hora y media.

Uchuya también manifestó preocupación por la información personal que habría quedado expuesta durante la diligencia. Indicó que, mientras brindaba sus datos para la denuncia, el trabajador permanecía cerca.

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LAP informa desvinculación de trabajador y suspensión de compañeros mientras investigan la denuncia

Lima Airport Partners (LAP), empresa operadora del Aeropuerto Jorge Chávez, confirmó mediante un comunicado que activó los protocolos correspondientes luego de conocer la denuncia de la creadora de contenidos. La compañía indicó que inició una investigación interna en coordinación con la empresa proveedora del personal involucrado.

Como parte de las medidas adoptadas, LAP informó que el trabajador señalado fue desvinculado de sus funciones y que se aplicó una suspensión preventiva al personal que coincidía con él en el turno. La empresa añadió que mantiene coordinación con las autoridades policiales y que proporciona la información solicitada para las investigaciones.

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