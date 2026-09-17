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Sociedad

¡Alerta sanitaria! Minsa ordena retirar aguas de mesa Timonel y Lybre tras detectar bacteria en varios lotes

Indecopi solicita información a Inco Brands sobre la distribución de las aguas afectadas y acciones a tomar para comunicar a los compradores y proveedores tras la alerta.

Las autoridades piden a la población evitar el consumo y reportar la venta de estas aguas, que pueden ocasionar infecciones en personas con defensas debilitadas.
Las autoridades piden a la población evitar el consumo y reportar la venta de estas aguas, que pueden ocasionar infecciones en personas con defensas debilitadas.Foto: composición LR/Difusión
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El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso el retiro de las aguas de mesa de las marcas Timonel y Lybre luego de que Digesa identificara la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en distintos lotes. La alerta recomienda a los consumidores no comprar ni ingerir estos productos debido al riesgo sanitario detectado.

La medida alcanza a todas las presentaciones y lotes de ambas marcas, mientras las autoridades supervisan el cumplimiento de las disposiciones. En paralelo, el Indecopi solicitó información a Inco Brands Perú S.A.C. para conocer el alcance de la distribución y las acciones previstas para atender a los consumidores.

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Indecopi pide detalles sobre productos retirados y zonas de distribución

El requerimiento del Indecopi busca precisar cuántas unidades y qué lotes estarían comprometidos, además de identificar los departamentos donde fueron comercializados. La empresa también deberá informar sobre las comunicaciones dirigidas a compradores y proveedores tras la alerta sanitaria.

Ante este escenario, Inco Brands Perú S.A.C. cuenta con cinco días hábiles para entregar la información solicitada, plazo que se computa desde el día siguiente de la notificación. El organismo de protección al consumidor indicó que continuará evaluando las medidas adoptadas por el proveedor dentro de sus competencias.

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Indecopi solicita información a Inco Brands Peru S.A.C. para determinar el alcance del retiro. La empresa tiene cinco días hábiles para responder sobre lotes comprometidos y zonas de distribución.

Indecopi solicita información a Inco Brands Peru S.A.C. para determinar el alcance del retiro. La empresa tiene cinco días hábiles para responder sobre lotes comprometidos y zonas de distribución.

Autoridades piden evitar el consumo y reportar la venta de estos productos

Digesa ordenó que supermercados, bodegas, mercados, distribuidores y otros puntos de venta retiren de inmediato las aguas señaladas. La presencia de Pseudomonas aeruginosa constituye un indicador de contaminación y puede ocasionar infecciones, especialmente entre personas con defensas inmunológicas debilitadas.

Si algún consumidor encuentra estos productos a la venta, debe comunicarlo a la autoridad sanitaria correspondiente, como las Diris, Geresas o Diresas. Asimismo, quienes los tengan en sus domicilios deben abstenerse de consumirlos.

El Indecopi recordó que los proveedores tienen la obligación de reportar riesgos asociados a los productos que colocan en el mercado. Las infracciones al Sistema de Alertas de Consumo pueden generar sanciones de hasta 450 UIT, además de las medidas correctivas que correspondan.

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