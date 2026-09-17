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Indecopi inicia fiscalización a colegio Liceo Naval tras caso de agresión sexual contra escolar y advierte denuncia penal por ocultar información

La intervención determina si el colegio ha cumplido con las obligaciones legales relacionadas con la protección de los derechos del estudiante. La dirección de fiscalización solicita información relevante para sus evaluaciones.

La autoridad revisará si el centro educativo cumplió sus obligaciones legales y exigió información sobre los hechos denunciados.
La autoridad revisará si el centro educativo cumplió sus obligaciones legales y exigió información sobre los hechos denunciados.Foto: composición LR/Difusión
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició este 17 de setiembre una fiscalización al colegio Liceo Naval, en San Borja, luego de una denuncia por agresión sexual contra uno de sus estudiantes. La intervención busca determinar si el centro educativo cumplió las obligaciones previstas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y en la Ley para la Convivencia Sin Violencia en las Instituciones Educativas, dentro de las competencias de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor.

La Dirección de Fiscalización del Indecopi asumió las actuaciones y solicitó al plantel educativo información vinculada con los hechos denunciados, además de otros elementos necesarios para revisar el cumplimiento de la normativa. Según se anunció en el comunicado publicado en sus redes sociales, el colegio está obligado a proporcionar los datos requeridos por la autoridad durante el proceso de fiscalización, que se desarrolla en la vía administrativa.

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Comunicado de Indecopi sobre caso de agresión sexual contra estudiante del colegio Liceo Naval, en San Borja.

Comunicado de Indecopi sobre caso de agresión sexual contra estudiante del colegio Liceo Naval, en San Borja.

Indecopi fiscaliza al Liceo Naval por el cumplimiento de las normas educativas

Como parte de las diligencias, el Indecopi requerirá al Liceo Naval Almirante Guise información que permita conocer las circunstancias relacionadas con el caso y verificar las obligaciones que corresponden al establecimiento educativo. La documentación solicitada será evaluada por la autoridad para establecer si la institución cumplió con las disposiciones legales aplicables.

La fiscalización está orientada a determinar la existencia de posibles incumplimientos dentro del ámbito de competencia del Indecopi. En caso de encontrar hechos que configuren infracciones, la Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 podrá evaluar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra el centro educativo, de acuerdo con los resultados obtenidos durante las actuaciones.

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Colegio podría enfrentar denuncia penal si no entrega la información solicitada

El Indecopi advirtió que el requerimiento de información debe ser atendido de manera obligatoria. Una negativa, demora u omisión injustificada en la entrega de los documentos o datos solicitados podría llevar a la autoridad a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el colegio o sus representantes por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, previsto en el artículo 368 del Código Penal.

La actuación administrativa del Indecopi se realiza de manera independiente de las investigaciones que puedan desarrollar otras instituciones. La entidad precisó que su intervención no afecta las competencias del Ministerio Público ni de la Policía Nacional del Perú (PNP) respecto de las pesquisas y eventuales sanciones de carácter penal que correspondan por los hechos denunciados.

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