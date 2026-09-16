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Sociedad

Indecopi: Alerta sanitaria por gotas para los ojos: ordenan retirar y destruir conocido fármaco por partículas extrañas

La medida, dispuesta por Digemid, responde a un control de calidad que consideró crítico el hallazgo, poniendo en riesgo la salud de los usuarios.

Indecopi anunció el retiro y destrucción del lote 311024 de Kenaler 0.05%, una solución oftálmica, tras detectarse partículas en el producto durante un control de calidad.
Indecopi anunció el retiro y destrucción del lote 311024 de Kenaler 0.05%, una solución oftálmica, tras detectarse partículas en el producto durante un control de calidad.Foto: Andina/Composición LR
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Indecopi informó sobre el retiro y destrucción de todas las unidades del lote 311024 de Kenaler 0.05%, una solución oftálmica cuyo principio activo es ketotifeno. La medida fue dispuesta por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) luego de que un control de calidad detectara la presencia de partículas en el producto.

La disposición alcanza exclusivamente al lote señalado y responde a un resultado considerado crítico por la autoridad sanitaria. Ante esta situación, el Indecopi recomendó a los consumidores no utilizar las unidades correspondientes al lote 311024, utilizado para aliviar síntomas oculares como picazón, enrojecimiento y lagrimeo.

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Kenaler 0.05%: identifican partículas en un lote y ordenan retirar todas las unidades

El problema fue detectado durante una evaluación de control de calidad realizada al medicamento. De acuerdo con la información proporcionada por la Digemid, la presencia de partículas generó un resultado crítico, debido al riesgo que podría representar para la salud de las personas que utilicen el producto.

Como consecuencia, la autoridad sanitaria determinó que todas las unidades pertenecientes al lote 311024 sean retiradas del mercado y posteriormente destruidas. La disposición busca evitar que el producto señalado continúe disponible para los consumidores.

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¿Qué hacer con las gotas para los ojos? Indecopi pide no usar el lote 311024

Los consumidores que tengan este producto deben verificar el número de lote antes de utilizarlo. La advertencia corresponde específicamente a las unidades identificadas con el código 311024, sobre las cuales pesa la disposición de retiro y destrucción emitida por la Digemid.

El Indecopi precisó que la recomendación dirigida a los ciudadanos es abstenerse de utilizar cualquier unidad de Kenaler 0.05% que corresponda al lote identificado. Para realizar consultas relacionadas con la alerta, los consumidores pueden comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631-4300.

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