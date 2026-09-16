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Machu Picchu elimina la reserva previa de boletos: conoce cómo comprar tu entrada y completar el pago en solo 15 minutos

La medida busca optimizar la disponibilidad de entradas para Machu Picchu, evitando que las reservaciones sin pago concreto reduzcan el acceso a otros turistas. Cada boleto estará reservada brevemente, fomentando una compra más eficiente.

Para adquirir boletos, los usuarios deben ingresar a la plataforma oficial, seleccionar la fecha y hora de su visita y finalizar el pago en el tiempo establecido para asegurar su ingreso.
Para adquirir boletos, los usuarios deben ingresar a la plataforma oficial, seleccionar la fecha y hora de su visita y finalizar el pago en el tiempo establecido para asegurar su ingreso. | Foto: composición LR/Difusión
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La compra de entradas a Machu Picchu ahora deberá concretarse en un máximo de 15 minutos. El Ministerio de Cultura modificó el sistema de adquisición para eliminar la reserva previa y establece que, una vez seleccionado el boleto, el visitante deberá completar el pago dentro de ese breve plazo para asegurar su ingreso. Si la operación no se concreta a tiempo, la entrada volverá a quedar disponible para otros usuarios.

El nuevo mecanismo reemplaza el modelo anterior, que permitía mantener una reserva durante varias horas antes de efectuar el pago. La modificación se realizó luego de una auditoría que identificó reservas que posteriormente eran anuladas debido a que los usuarios no completaban la compra, situación que reducía temporalmente la cantidad de boletos disponibles para la ciudadela inca en la plataforma.

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¿Cómo comprar entradas para Machu Picchu con el nuevo sistema?

El proceso comienza en la plataforma oficial de venta, donde el visitante debe escoger las características de su visita y verificar que los datos ingresados correspondan al boleto que busca adquirir. A diferencia del mecanismo anterior, la selección no podrá permanecer pendiente durante un periodo prolongado.

Para completar la compra, el usuario deberá seguir estos pasos:

  • Ingresa a la plataforma oficial de venta de boletos a Machu Picchu y revisa la disponibilidad de entradas.
  • Selecciona la Llaqta de Machu Picchu como destino de la visita.
  • Escoge el circuito y la ruta que realizarás durante el recorrido.
  • Define el día y la hora de ingreso que prefieres para tu visita.
  • Completa la información sobre la procedencia del visitante.
  • Comprueba que todos los datos sean correctos antes de continuar con la operación.
  • Finaliza el pago dentro de los 15 minutos para confirmar la compra; de lo contrario, el boleto seleccionado quedará nuevamente disponible.

Una vez que el pago haya sido confirmado, el boleto quedará asignado y posteriormente será emitido. Por ello, la selección de una entrada deberá ir acompañada de la culminación de la operación dentro del tiempo establecido por el nuevo sistema.

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Machu Picchu: qué pasa si no completas el pago en 15 minutos

El límite de tiempo comienza cuando el visitante selecciona un boleto disponible. Durante los siguientes 15 minutos, esa entrada permanece reservada para el usuario que inició la compra, quien deberá completar el procedimiento y efectuar el pago correspondiente.

Si la operación no termina dentro de ese periodo, el boleto deja de estar retenido y vuelve a aparecer como disponible para otros visitantes. De esta forma, las entradas que no sean adquiridas mediante un pago confirmado regresarán al sistema de venta.

Anteriormente, una reserva podía mantenerse hasta tres horas sin que necesariamente se concretara el pago. El cambio modifica ese plazo y busca que la disponibilidad presentada en la plataforma represente de forma más cercana los boletos que realmente pueden ser adquiridos.

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