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Sociedad

Joven de 19 años es acribillada en ataque contra bus de transporte público en el Cercado de Lima

Uno de los proyectiles impactó contra una ventana de la unidad y las esquirlas alcanzaron el rostro de la pasajera. La Policía ya investiga el atentado ocurrido entre Acho y Caquetá.

Una joven de 19 años resultó herida en un ataque a balazos mientras viajaba en un bus en el Cercado de Lima. Fue trasladada a un hospital con cortes en el rostro.
Una joven de 19 años resultó herida en un ataque a balazos mientras viajaba en un bus en el Cercado de Lima. Fue trasladada a un hospital con cortes en el rostro. | RPP
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Una joven de 19 años resultó herida luego de que el bus de transporte público en el que viajaba fuera atacado a balazos cuando circulaba entre los paraderos de Acho y Caquetá, en el Cercado de Lima. La pasajera sufrió cortes en el rostro debido a las esquirlas de una de las ventanas del vehículo.

El ataque ocurrió mientras la unidad se desplazaba por esta zona de Lima. Uno de los proyectiles impactó contra una de las ventanas del bus, provocando que el vidrio se rompiera y que los fragmentos alcanzaran a la joven.

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Tras resultar herida, la pasajera fue trasladada de emergencia en el mismo vehículo hasta el Hospital Nacional Hipólito Unanue, ubicado en el distrito de El Agustino, donde recibió atención médica.

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Policía investiga ataque contra bus

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la comisaría de El Agustino iniciaron las primeras diligencias para determinar las circunstancias del ataque y esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se han precisado públicamente las causas del ataque ni se ha informado sobre la identidad de los responsables. La investigación policial continúa para establecer si los disparos estaban dirigidos contra la unidad de transporte o contra alguna persona en particular.

El hecho se suma a los episodios de violencia que afectan al transporte público en Lima y que han puesto nuevamente en alerta a pasajeros y trabajadores del sector.

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