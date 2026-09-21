Trujillo: estudiantes conocen funcionamiento de la Unidad de Flagrancia en Ruta de Flagrancia

Los operadores del sistema de justicia de la Unidad de Flagrancia de Trujillo recibieron a los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Nº 81003 Cesar Vallejo, quienes llegaron a la sede interinstitucional para participar de la “Ruta de Flagrancia”, una iniciativa que busca erradicar la presencia de los menores en actos delictivos.

Durante el recorrido, los estudiantes conocieron el funcionamiento de la Unidad de Flagrancia, y el tratamiento de los procesos desde la detención del investigado hasta su internamiento en el penal.